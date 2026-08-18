martes 18  de  agosto 2026
Baloncesto

Jeanie Buss se rebela contra la venta de los Lakers y asegura que sigue al mando

Jeanie Buss impugna la venta del 17,8% de los Lakers y asegura que no autorizó la operación que daría el control a Josh Kushner y Bob Iger

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, es presentado antes de un partido contra los Mavericks de Dallas en el American Airlines Center, el 9 de abril de 2025 en Dallas, Texas.

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, es presentado antes de un partido contra los Mavericks de Dallas en el American Airlines Center, el 9 de abril de 2025 en Dallas, Texas.

AFP / Sam Hodde
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Jeanie Buss no está dispuesta a perder el control de Los Angeles Lakers sin dar batalla. La gobernadora de la franquicia impugna la supuesta venta del 17,8% de las acciones que todavía pertenecen a su familia a los nuevos propietarios mayoritarios, Josh Kushner y Bob Iger.

El abogado de Buss, Adam Streisand, negó que su clienta haya aceptado la operación y aseguró que cualquier votación que indique lo contrario sería inválida. En una carta dirigida a los bufetes que representan a los hermanos de Jeanie, el abogado también cuestionó públicamente la información difundida sobre la supuesta venta.

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Según Streisand, el periodista de ESPN Shams Charania informó de manera falsa que los seis hermanos Buss habían votado a favor de vender el 17,8% de la participación familiar y que Jeanie Buss había dejado de ser la propietaria con el control de los Lakers.

La familia Buss está integrada por Jeanie, Jim, Johnny, Janie, Joey y Jesse. De acuerdo con la información publicada inicialmente, el fideicomiso familiar habría conseguido los votos necesarios para autorizar a los administradores a vender las acciones a Kushner e Iger.

Sin embargo, Ramona Shelburne, también de ESPN, informó posteriormente que Jeanie fue la única de los seis hermanos que votó en contra de la venta. Si la operación se completa, dejaría de tener el 15% de participación que se requiere para ejercer como gobernadora de la franquicia.

El abogado de Jeanie Buss fue todavía más contundente y acusó a sus hermanos Joey y Jesse de filtrar información falsa y perjudicial con el objetivo de dañar a la actual gobernadora de los Lakers. Además, exigió que ambos reconozcan públicamente que Jeanie Buss continúa siendo la propietaria con el control de la franquicia.

La disputa familiar se produce apenas unos días después de que Josh Kushner y Bob Iger adquirieran la participación mayoritaria de Mark Walter en los Lakers por una cifra reportada de 12.500 millones de dólares, una operación que convirtió a la histórica franquicia de la NBA en la más valiosa del deporte estadounidense.

Por ahora, la batalla por el control de los Lakers continúa abierta y amenaza con convertirse en una nueva disputa dentro de una de las familias más importantes de la historia de la NBA.

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