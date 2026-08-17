lunes 17  de  agosto 2026
Tenis

Sabalenka debuta con victoria en Cincinnati, mientras Shelton y Ruud se despiden

Aryna Sabalenka debutó con victoria en Cincinnati, mientras Ben Shelton quedó eliminado tras ganar Canadá y Daniel Mérida avanzó a tercera ronda

Aryna Sabalenka saca contra Talia Gibson de Australia durante el sexto día del Abierto de Cincinnati en el Centro de Tenis Lindner Family el 16 de agosto de 2026 en Mason, Ohio.&nbsp;

Aryna Sabalenka saca contra Talia Gibson de Australia durante el sexto día del Abierto de Cincinnati en el Centro de Tenis Lindner Family el 16 de agosto de 2026 en Mason, Ohio. 

Matthew Stockman/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La bielorrusa Aryna Sabalenka debutó este domingo con victoria en el Abierto de Cincinnati, torneo en el que está en juego el número uno del mundo. La jornada también dejó las eliminaciones del estadounidense Ben Shelton y del noruego Casper Ruud, mientras el español Daniel Mérida prolongó su gran momento sobre pista dura.

Sabalenka, número uno de la WTA desde hace 96 semanas, superó a la australiana Talia Gibson, número 65 del ranking, por 6-2 y 7-6(2). La bielorrusa afronta el torneo con la presión de Elena Rybakina, quien se encuentra a solo 354 puntos en la clasificación mundial.

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Una eliminación temprana de Sabalenka podría provocar que Rybakina le arrebate el primer puesto. En tercera ronda, la bielorrusa se enfrentará este martes a la china Wang Xiyu, número 108 del mundo.

Las favoritas avanzan en

Cincinnati

Además de Sabalenka, otras de las principales favoritas superaron sus respectivos compromisos de segunda ronda. Rybakina, Coco Gauff, Mirra Andreeva e Iga Swiatek también avanzaron.

Swiatek, campeona del torneo de Canadá, derrotó con contundencia a la colombiana Emiliana Arango por 6-3 y 6-0. La sudamericana había protagonizado una de las sorpresas de la primera ronda al eliminar a la estadounidense Venus Williams.

Shelton cae tras conquistar Canadá

En el cuadro masculino, Ben Shelton sufrió una inesperada eliminación apenas tres días después de conquistar el Masters 1.000 de Canadá.

El estadounidense, que había ascendido al sexto puesto del ranking mundial, perdió por 6-4 y 6-4 ante el portugués Jaime Faria, número 79 del mundo.

Otros integrantes del Top 10 sí consiguieron avanzar, entre ellos el canadiense Felix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Taylor Fritz.

La jornada también dejó la retirada de Casper Ruud. El noruego, número 17 del ranking, abandonó por problemas físicos y encendió las alarmas de cara al Abierto de Estados Unidos.

Daniel Mérida sigue imparable

Una de las grandes noticias para el tenis español fue la actuación de Daniel Mérida. El madrileño, número 39 del mundo, derrotó al belga Zizou Bergs, número 33, por 6-3 y 6-2 en menos de una hora y 20 minutos.

Mérida se enfrentará a Taylor Fritz en tercera ronda este martes. El español atraviesa una espectacular racha sobre pista dura: hace apenas dos semanas todavía no había ganado un partido como profesional en esta superficie y ahora acumula seis triunfos consecutivos.

Su gran momento comenzó con su llegada a los cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá y continúa ahora en Cincinnati.

Los otros dos españoles que competían este domingo, Jessica Bouzas y Pablo Carreño, quedaron eliminados.

Cerúndolo y Fonseca mantienen vivo al tenis latinoamericano

La jornada tampoco fue especialmente favorable para los representantes latinoamericanos. Solo el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el brasileño Joao Fonseca consiguieron avanzar.

Cerúndolo, número 51 del mundo, derrotó al francés Arthur Rinderknech, número 28, y tendrá como próximo rival a Auger-Aliassime.

Por su parte, Fonseca superó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2 y 6-3 y se medirá en tercera ronda al australiano Christopher O'Connell.

Entre los eliminados estuvieron los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti, además de la colombiana Emiliana Arango y el peruano Ignacio Buse.

Venus y Serena Williams regresan juntas

El Abierto de Cincinnati vivirá este lunes uno de sus momentos más esperados con el regreso de Venus y Serena Williams como pareja de dobles.

Las hermanas estadounidenses volverán a competir juntas por primera vez desde 2022. En esta ocasión se enfrentarán a la ucraniana Marta Kostyuk y a la estadounidense Peyton Stearns.

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