Manchester City ahora debe buscar el reemplazo de Rodri

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, muestra el premio Balón de Oro 2024 antes del inicio del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre su club y el Tottenham Hotspur en el Etihad Stadium en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 23 de noviembre de 2024.

La contundente derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield ha encendido las alarmas en el Manchester City, que ya trabaja en el mercado para afrontar una posible salida de Rodri Hernández y reconstruir su centro del campo.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola aceleró, apenas unas horas después del revés en Cardiff, las negociaciones por Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille de apenas 18 años. El futbolista, de origen marroquí, es considerado una de las grandes promesas de su generación, aunque su llegada no resolvería de inmediato el enorme vacío que dejaría Rodri.

El Lille habría fijado en 100 millones de euros (86 millones de libras) el precio de Bouaddi, una cantidad que lo convertiría en el tercer fichaje más caro de la historia del City, solo por detrás de Jack Grealish y Elliot Anderson.

La operación responde más a una apuesta de futuro que a la búsqueda de un sustituto directo para Rodri. El español, Balón de Oro en 2024, ha sido durante los últimos siete años la pieza fundamental del centro del campo del City. Su ausencia por lesión en la temporada 2023-24 provocó, precisamente, uno de los peores momentos del equipo durante la era Guardiola.

Bouaddi tendría que asumir un proceso de adaptación similar al que vivió Rodri cuando llegó al club en 2019, aunque entonces el español contó con la experiencia de Fernandinho como referencia. Para el corto plazo, el City confía en Elliot Anderson, fichado por 130 millones de euros, mientras mantiene abierta una operación mucho más ambiciosa: la contratación de Enzo Fernández.

El argentino es una de las grandes opciones de Guardiola para reforzar la medular y cuenta además con el respaldo de un viejo conocido: Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en el Chelsea y con quien conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.

La situación de Enzo en Stamford Bridge también podría favorecer la operación. El centrocampista ha dejado entrever su deseo de abandonar el Chelsea y en el pasado llegó a señalar Madrid como su destino ideal para él y su familia. Además, la relación con la afición 'blue' no atraviesa su mejor momento. Este fin de semana fue abucheado durante un amistoso en Stamford Bridge.

El argentino también arrastra críticas por su comportamiento durante la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial. Sin embargo, una buena temporada podría hacer que esas diferencias quedaran atrás.

El principal obstáculo es económico. El Chelsea habría establecido un precio de 140 millones de euros para permitir la salida del jugador. Los 'blues' fijaron además una fecha límite para recibir una oferta: el pasado viernes a las 17:00 horas. El City no presentó ninguna propuesta dentro de ese plazo.

La decisión tenía una explicación: el Chelsea no quería desprenderse de uno de sus mejores futbolistas y quedarse sin tiempo para encontrar un reemplazo en el mercado.

Con dos semanas todavía por delante para realizar movimientos, las necesidades del Manchester City podrían cambiar el escenario. El club es consciente de que Mateo Kovacic y Nico González no pueden asumir por sí solos el papel que dejaría Rodri.

Si el City decide superar los 140 millones de euros exigidos por el Chelsea, especialmente teniendo en cuenta que podría ingresar unos 70 millones por la salida de Rodri, Enzo Fernández podría finalmente cumplir su deseo de abandonar Stamford Bridge.