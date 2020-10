Jimmy Butler asegura que el Heat volverá a una final

Butler, que fue el líder del equipo durante las Finales pero el domingo solo pudo anotar 12 puntos, volvió a hacer un reconocimiento al espíritu del Heat, cuya llegada a las Finales fue la gran sorpresa de estos playoffs de la NBA.

"Obviamente a nadie le gusta perder pero creo que luchamos todo el año, con altibajos, nos mantuvimos unidos. Y creo que de eso se trata", afirmó Butler, de 31 años.

"Estamos en la buena dirección, podemos aprender de esto y ser mejores (...) Volveremos, es lo que les he dicho en el vestuario", afirmó.

El escolta, que promedió 26,2 puntos, 8,3 rebotes y 9,8 asistencias en las finales, recalcó que estas espectaculares estadísticas no tienen valor si no se logra la victoria.

"No gané así que ninguna estadística importa. No jugamos por estadísticas ni nada que no sea ganar. No lo hice, no hice mi trabajo pero, junto a los demás, seré mejor al volver", sostuvo Butler, que jugó sus primeras finales solo un año después de llegar a Miami.

De su lado, el base esloveno Goran Dragic, uno de los mejores anotadores del Heat, hizo un gran esfuerzo el domingo para reaparecer en la cancha pese al desgarro en la fascia plantar izquierda que sufrió en el primer partido de las Finales.

"Solo quería ayudar a mi equipo lo más posible", afirmó Dragic, que anotó 5 puntos en 19 minutos. "Tenía muy pocas opciones de volver, pero presioné, traté de estar ahí para el equipo".

"No es fácil jugar las Finales y perder pero tenemos que intentarlo el año que viene, acordarnos de estos momentos duros, de este sentimiento y usarlo para ser mejores", dijo el esloveno, que a sus 34 años termina contrato con los Heat y es libre para renovar o firmar con cualquier equipo.