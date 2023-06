Jorge Mendoza: "Checo aún tiene tiempo para reponerse"

Jorge Mendoza sabe que todavía no termina la temporada y Sergio "Checo" Pérez tiene posibilidades de remontar el campeonato de Fórmula 1

Este sexto puesto en Montreal no es nada malo para "Checo" pues permitió sumar más puntos y que además pudo minimizar los daños de este Gran Premio de Canadá al obtener la vuelta rápida.

checomiami.jpg El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez luego de realizar el tiempo más rápido para quedarse con la Pole del GP de Miami AFP / Angela Weiss

"Checo" en su rostro no muestra esa tranquilidad que lució en las primeras fechas y con este sexto puesto poco a poco debe ir recobrando su confianza que va a ser importante para mejores resultados.

Es importante que "Checo" quite de su mente lo que pasó, borrar todo y no pensar en el campeonato. Es importante que vaya carrera por carrera y también se olvide de Max Verstappen. Las cosas no fluyen para Pérez, pero como mencionamos anteriormente "Checo" esta a tiempo de hacer cambios positivos. Le deseamos lo mejor al piloto mexicano que tiene toda la comunidad Latina de apoyo.

Comenta Jorge Mendoza, uno de los pocos mexicanos en haber manejado un auto Fórmula 1.