Real Madrid y promotor de la Superliga reclaman 4.000 millones de euros a la UEFA

Esto llega luego de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la UEFA, organismo rector del fútbol europeo, "abusó de su posición dominante"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán más de 4.000 millones de euros (4.650 millones de dólares) a la UEFA, acusada de torpedear su proyecto de competición europea de fútbol, indicó el jueves a AFP una fuente cercana al caso.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el miércoles que el organismo rector del fútbol europeo "abusó de su posición dominante" al intentar impedir la creación de una Superliga europea de fútbol en 2021.

Según el promotor, A22 Sports Management, y el Real Madrid, esta decisión abre la puerta ahora a procesos judiciales.

Al ser contactada por la AFP, la UEFA no quiso hacer comentarios por el momento.

A22 Management "celebró" en un comunicado ese "tercer veredicto consecutivo" favorable a sus intereses, considerando el "monopolio" de la UEFA como "ilegal" a ojos de la justicia europea.

Aleksander Ceferin.jpg
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla durante una conferencia de prensa, el 3 de abril de 2025.

Y aseguró que la institución causó "daños sustanciales a numerosos clubes, jugadores y otros actores del ecosistema del fútbol europeo".

A22 dijo lamentar que la UEFA hubiera "rechazado toda vía de compromiso" y de "reformas", pese a varios meses de discusiones, y afirma no tener "otra opción" que "iniciar procedimientos para ser compensada por los daños sufridos".

El alcance de esta decisión del tribunal madrileño, sin embargo, es incierto, ya que sanciona las reglas de la UEFA que estaban en vigor en 2021, en el momento en el que se abrió este proceso, pero que cambiaron el año siguiente.

La UEFA se defiende

"Esta decisión no valida ni el proyecto abandonado de 'Superliga' anunciado en 2021, ni pone en duda las reglas de la UEFA adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que se mantienen plenamente en vigor. Esas reglas garantizan que toda competición transfronteriza sea evaluada según criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados", se defiende la UEFA en un comunicado transmitido a la AFP.

Dicho proyecto de Superliga, alternativo a la actual Liga de Campeones y apoyado, entre otros, por el Real Madrid y el FC Barcelona, colapsó rápidamente en 2021, ante la oposición de los clubes ingleses y la UEFA.

El veredicto fue celebrado como una victoria por el Real Madrid, uno de los últimos clubes que mantiene su apoyo público al proyecto de Superliga, percibido por el presidente del club Florentino Pérez como una prioridad para "salvar el fútbol europeo".

El gigante español se alegró de la decisión en apelación, confirmando que la UEFA había "infringido las reglas de libre competencia de la Unión Europea", y consideró que esa decisión le abre la posibilidad de reclamar daños e intereses ante la institución europea.

Apoyándose en una decisión inicial anunciada en mayo de 2024 y tras otra decisión previa del Tribunal de Justicia de la UE, un representante de A22 Sports Management dijo a la AFP a principios de octubre que la empresa está "habilitada a crear una competición" y que la UEFA no tiene ningún medio para impedirlo.

FUENTE: AFP

