Diego Dalot, desde la derecha, metió un centro tras combinar con Rashford que, en principio, parecía algo pasado. Sin embargo, fue perfecto para la diablura de Garnacho. Desde la altura del punto de penalti y en el segundo palo, conectó un remate acrobático perfecto. La pelota, para colmo, entró casi por la escuadra izquierda de Jordan Pickford.

El tanto a los tres minutos encaminó al United a la victoria 3-0 sobre Everton. Pero la anotación no será lo único que se recordará de este encuentro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estendenciavzl/status/1728832619205607770&partner=&hide_thread=false "Alejandro Garnacho" es tendencia porque marcó una grosería de gol pic.twitter.com/1eM8a1N79m — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 26, 2023

Fue un partido que se jugó con el trasfondo de la indignación de los hinchas de Everton por lo que interpretan con una sanción desmesurada — una quita récord de 10 puntos — por malos manejos financieros por parte de la comisión disciplinaria de la liga la semana pasada.

Este fue el primer partido del castigo. Miles de partidarios de Everton marcharon al estadio portando carteles rosado con la frase “corrupta” y el logo de la Liga Premier y coreando la frase “no nos sacarán”.

Otra enorme pancarta rezó otro mensaje: “Donde impera el poder, la avaricia y el dinero ... hay corrupción”.

Las protestas prosiguieron dentro del estadio. Y el United se encontró con semejante entorno en una auténtica prueba de aplomo para el equipo de Erik ten Hag.

El gol de Garnacho sirvió para calmar un poco el caldeado ambiente, aunque el despliegue de los carteles rosado se prolongó durante todo el partido. También se cantó con voz alta a los 10 minutos, marcando los 10 puntos de descuento, acusando de corrupción a la liga.

El Manchester United, como muchos de los seguidores 'red devils', no tardó en comparar esta chilena con la que hizo Wayne Rooney, casualmente ex del Everton, en 2011.

Tras el encuentro, en palabras a 'Sky Sports', Garnacho habló sobre su chilena: "Para ser honesto, no me lo creo. No vi cómo marqué, solo escuché a la gente... Todavía estamos en noviembre, pero, probablemente, sea uno de los goles de la temporada".

Garnacho hizo recordar una memorable chilena de Wayne Rooney en el derbi de Manchester contra el City en 2011 para asegurar una victoria 2-1 en Old Trafford.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DAZN_ES/status/1729168891522199908&partner=&hide_thread=false Wayne Rooney Alejandro Garnacho



Dos chilenas que son HISTORIA de la Premier League ¿Con cuál os quedáis?#PremierLeagueDAZN pic.twitter.com/LYSxMGgLrj — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2023

El internacional argentino de 19 años reaccionó asombrado con su proeza, algo más lejos a la distancia del tanto de Rooney. Lo celebró imitando la pirueta de Cristiano Ronaldo frente a los hinchas de Everton.