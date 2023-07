Jugador de Dolphins sufre aparente lesión durante práctica

El cornerback cayó al suelo y comenzó a sostener su rodilla izquierda, mientras los tráiners del equipo llegaban a atenderlo. Los instructores ayudaron a Ramsey para que se pusiera de pie nuevamente, pero el jugador pareció no colocar ningún tipo de peso sobre su pierna, antes de ser sacado en un carrito del segundo entrenamiento de equipo completo para Miami en el campamento.

"Todo el mundo está preocupado por él", admitió el safety Jevon Holland en declaraciones a The Associated Press. "Pero no estamos seguros de qué está mal. Estará bien".

La directiva de los Dolphins adquirió a Ramsey, un All-Pro, en un cambio con los Rams de Los Ángeles el pasado mes de marzo.

El seis veces Pro-Bowl tuvo 77 tacleadas y cuatro intercepciones durante la temporada de 2021, en la que los Rams ganaron el Super Bowl. Mientras tanto, el año pasado tuvo 88 tacleadas, la mayor cantidad para él en una misma temporada en su carrera, y cuatro intercepciones.

Miami ha tenido que lidiar con varias lesiones importantes durante los últimos años, aunque quizás ninguna tan dolorosa como la del mariscal de campo Tua Tagovailoa, quien sufrió dos conmociones cerebrales en la campaña anterior que llegaron a poner en riesgo su carrera.