“Realmente conmovió a mucha gente”, dijo el viernes el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel. “Primero les hizo saber a todos cuánto apreciaba a este equipo, cómo lo ha aceptado este equipo, cómo ha estado un poco en la liga y cómo sabe que lo que estamos haciendo aquí, en su opinión, es especial, por su grupo de posición para no renunciar, y exudaba toda la confianza que tenía en ese grupo de posición”.

McDaniel dijo que Ramsey se someterá a una cirugía el viernes por la tarde para reparar el desgarro y no se conocerá el cronograma de regreso hasta que se complete el procedimiento.

Jalen Ramsey.jpg El cornerback de los Dolphins de Miami, Jalen Ramsey, se para junto a un miembro del equipo de coaches durante una práctica, el 27 de julio de 2023. AP Foto/Lynne Sladky

La lesión ocurrió durante un simulacro de 11 contra 11 durante la segunda práctica del campo de entrenamiento de Miami. McDaniel dijo que fue una lesión sin contacto que ocurrió mientras se enfrentaba al receptor abierto Tyreek Hill. Ramsey y Hill chocaron en la jugada, pero la lesión, aclaró McDaniel, sucedió antes del contacto.

“¡Ese empujón de final de temporada (será) legendario!” Ramsey tuiteó el jueves por la noche.

Miami adquirió al esquinero All-Pro Ramsey en un canje con Los Angeles Rams en marzo.

Cuando los jugadores veteranos se reportaron al campo de entrenamiento el lunes, Ramsey habló del potencial de la defensa de los Dolphins, que se está ajustando a un nuevo esquema bajo la dirección del coordinador defensivo Vic Fangio.

“He sido parte de su defensa durante los últimos tres años, así que sé cómo jugarlo”, dijo Ramsey. "Sé lo que se necesita para jugar esta defensa y ser una de las mejores defensas de la liga y ser élite. Y tenemos todas las piezas: corredores de borde a la secundaria. Incluso tenemos a los apoyadores y todo eso. Como dije, yo no compares, pero miro a otros equipos de los que he sido parte y siento que, en el papel, nos apilamos bien. Pero el trabajo es lo primero”.

Los Dolphins lidiaron con varias lesiones en la posición de esquinero la temporada pasada. El esquinero veterano Xavien Howard jugó con lesiones en la ingle todo el año.

Byron Jones se perdió toda la temporada después de someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles. Los Dolphins lo cortaron a principios de este año en un movimiento de reducción de costos.

Trill Williams se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la pretemporada. Nik Needham se rompió el tendón de Aquiles en octubre pasado.

Williams y el profundo Brandon Jones todavía están trabajando para recuperarse de sus respectivas lesiones que terminaron la temporada.

McDaniel dijo que confía en la sala de esquineros del equipo, que también incluye a Kader Kohou, quien tuvo una gran temporada en 2022 como agente libre novato no reclutado, Keion Crossen y la selección de primera ronda de 2020, Noah Igbinoghene.

A principios de esta semana, Howard señaló a Kohou como un jugador a seguir cuando se abrió el campamento.

“Mi muchacho, Kader. El tipo es un tipo heterosexual”, dijo Howard. "La mentalidad que tiene, simplemente siendo un tipo no reclutado, lo sigo viendo crecer y mejorar en el campo".

Miami también seleccionó al esquinero Cam Smith en la segunda ronda en abril para agregar más profundidad. El papel de Smith probablemente aumentará en la ausencia de Ramsey.

“Me siento bien con todo el equipo”, dijo McDaniel. “Estamos lidiando con algunas lesiones ahora en ese grupo, pero me siento muy, muy, muy bien con la competencia allí y los muchachos que están listos para ver más oportunidades. .”

Dado que el espacio de los esquineros no está al máximo, McDaniel dijo que el equipo trabajará en un esquinero pronto para "propósitos de profundidad".

Notas: McDaniel dijo que el linebacker Jaelan Phillips fue "pisado" durante la primera práctica del campo de entrenamiento. McDaniel dijo que el equipo no está preocupado por la lesión, pero que “no se curará” si continúa practicando con ella. Phillips no practicó el jueves. ... Crossen tiene una lesión no revelada y no practicará el viernes. ... McDaniel dijo que está contento con el grupo de corredores de Miami ya que los Dolphins continúan vinculados al corredor de Pro Bowl, Dalvin Cook.

