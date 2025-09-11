jueves 11  de  septiembre 2025
Jugador de NBA envuelto en polémica por apuestas: Malik Beasley bajo investigación

La NBA investiga a Malik Beasley por apuestas sospechosas en 2024. El exBucks perdió contrato con Detroit y sigue sin equipo en su décima temporada

Malik Beasley #5 de los Detroit Pistons reacciona en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Este contra los New York Knicks en el Little Caesars Arena el 27 de abril de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

Malik Beasley #5 de los Detroit Pistons reacciona en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Este contra los New York Knicks en el Little Caesars Arena el 27 de abril de 2025 en Detroit, Michigan. 

Gregory Shamus/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA abrió su propia investigación sobre el caso de Malik Beasley, quien está en el centro de una polémica por apuestas deportivas. El escolta de 28 años ya había sido investigado a nivel federal por presunta manipulación de apuestas durante su paso por los Milwaukee Bucks en la temporada 2023-24.

Según ESPN, la investigación de la liga estaría por concluir, tras detectar actividad sospechosa en el mercado de apuestas previo al partido del 31 de enero contra los Portland Trail Blazers. El over/under de rebotes de Beasley (2.5) registró un inusual movimiento de cuotas antes del encuentro, aunque el jugador terminó con seis rebotes, frustrando a quienes apostaron por la baja.

Beasley, elegido en la primera ronda del Draft 2016, estuvo a punto de firmar un contrato de 3 años y 42 millones de dólares con los Detroit Pistons, pero la franquicia retiró la oferta tras conocerse la investigación. Actualmente es agente libre y dejó entrever que podría cerrar pronto un acuerdo para su décima temporada en la NBA.

Mientras tanto, la NBA deberá decidir si aplica sanciones disciplinarias al jugador tras la conclusión de la investigación.

