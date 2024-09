Jugadora Alisha Lehmann lanza dura crítica por desigualdad de salarios

Lo que no esperaban en el medio italiano, es que detrás de la historia de amor, salió a relucir el problema que enfrenta el fútbol femenino.

"A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo. "Hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí", explica Lehmann.

Su novio, el también futbolista Douglas Luiz cobra cien mil veces más que ella. La diferencia entre ambos es la viva muestra de la gran distancia que existe aún en cuanto a volumen económico entre el fútbol de hombres y el de mujeres. Sin embargo, la Juve no reveló la cantidad exacta que ganan en salario cada uno de ellos con el equipo italiano.

Aunque se desconoce el salario exacto de la pareja, sí se sabe que la Vecchia Signora puso sobre la mesa €50.000 por el traspaso de la mediática jugadora suiza y €50 millones para el del brasileño. "Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto «¿alguna vez has visto un partido?" Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionadas que somos. No sé por qué la gente todavía piensa así, estamos en 2024 y tal vez algunos todavía vivan detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé», apuntó Lehman, una de las grandes influencer del mundo del fútbol.

"Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección," expresó Lehmann. La futbolista suiza de 25 años hizo hincapié en que la situación no solo refleja una desigualdad personal, sino una brecha sistémica que persiste en el deporte.