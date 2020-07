“Hakuna matata”, escribió Georgina la famosa frase del Rey León, en una de sus publicaciones de Instagram, en la que muestra en dos fotos su esbelto cuerpo: una desde atrás y la otra desde delante.

También, la novia de Ronaldo demostró su amor en una foto en la que escribió “Que aproveche mi amor”, en al que ambos están preparados para una cena en familia, llena de lujo.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 17, 2020 at 10:11am PDT

View this post on Instagram

“Haz tus sueños realidad siempre con compañía especial”, escribió el astro portugués en una foto en la que a él y a su novia se los ve muy pequeños en comparación con el espectacular yate en el que van a bordo.

Make your dreams come true always with special company! ❤️