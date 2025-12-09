martes 9  de  diciembre 2025
Béisbol

Justicia Dominicana pide un nuevo juicio al grandeliga Wander Franco

Una corte dominicana ordenó el martes un nuevo juicio para Wander Franco, beisbolista de las Grandes Ligas sentenciado en primera instancia a dos años de prisión

El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.

El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.

Luis Tavarez / AFP

Una corte dominicana ordenó el martes un nuevo juicio para Wander Franco, beisbolista de las Grandes Ligas sentenciado en primera instancia a dos años de prisión suspendida por abuso sexual de una adolescente.

El pasado 11 de noviembre la fiscalía dominicana pidió una condena de cinco años de cárcel para Franco, grandeliga de los Tampa Bay Rays. La defensa, por su parte, solicitó un nuevo juicio al considerar que el proceso presentó irregularidades.

Lee además
Documento en el que aparece las nuevas reglas de la FCB sobre los peloteros cubanos 
Beisbol

Federación Cubana exige contratos Sub-18 con altos derechos de formación
Edwin Díaz, los Mets de Nueva York, reacciona después de conseguir el último out durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Padres de San Diego, el viernes 14 de junio de 2024, en Nueva York. 
Béisbol

Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

"La corte acogió el recurso presentado por Franco, rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó la celebración de nuevo juicio, que era lo que estábamos solicitando en el recurso (de apelación)", dijo a la AFP Irina Ventura, abogada de Franco.

La fecha del nuevo juicio aún no se conoce.

El campocorto de 24 años fue condenado en junio, cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara "a menores de edad para fines sexuales".

La condena de dos años a prisión suspendida "no existe ahora mismo", agregó la abogada del pelotero.

Franco también había sido condenado a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

El Ministerio Público pidió también rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

Al celebrarse un nuevo juicio esta condena también queda sin efecto, indicó Ventura.

En septiembre, Franco fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo por una crisis de salud mental, según informó entonces la policía.

Su último juego en las Mayores de Norteamérica fue el 12 de agosto de 2023.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Red Bull confirma que Helmut Marko dejará sus funciones a finales de 2025

Lionel Messi gana el MVP de la MLS y hace historia con un premio consecutivo

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa