miércoles 8  de  julio 2026
BÉISBOL

Justin Verlander, leyenda de las Grandes Ligas, se retirará al final de la temporada 2026

Verlander, que solo ha realizado una apertura con los Tigres este año, aseguró que está "comprometido" a aportar lo mejor de sí durante el resto de 2026

El lanzador Justin Verlander, de los Tigres de Detroit, observa desde el dugout durante un juego ante los Rojos de Cincinnati, el 26 de abril de 2026.

El lanzador Justin Verlander, de los Tigres de Detroit, observa desde el dugout durante un juego ante los Rojos de Cincinnati, el 26 de abril de 2026.

JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El pitcher Justin Verlander, tres veces ganador del premio Cy Young y el jugador en activo de mayor edad de las Grandes Ligas, anunció este miércoles que se retirará al final de la temporada 2026, cuando pondrá fin a una brillante carrera a los 43 años.

"Esta temporada me ha exigido de maneras que no había experimentado antes, tanto física como mentalmente", dijo Verlander, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2011, en un mensaje publicado en X.

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"Siempre he creído que mientras pudiera competir al nivel que espero de mí mismo, seguiría jugando. Nunca quise retirarme por un hito, una cifra o una fecha en el calendario. Quería que el propio juego me dijera cuándo había llegado el momento".

"En los últimos meses me he dado cuenta de que ese momento ha llegado", agregó.

Verlander regresó esta temporada a los Tigres con un contrato de un año y 13 millones de dólares.

El derecho debutó en las Grandes Ligas con Detroit en 2005 y disputó sus primeras 13 temporadas con la franquicia antes de iniciar una exitosa etapa con los Astros de Houston, con los que conquistó las Series Mundiales de 2017 y 2022.

Terminar donde todo comenzó

Verlander, que solo ha realizado una apertura con los Tigres este año y fue incluido en abril en la lista de lesionados por problemas en la cadera y los isquiotibiales, aseguró que está "plenamente comprometido" a aportar lo mejor de sí durante el resto de la campaña.

"Es apropiado que pueda terminar donde todo comenzó: con los Tigres de Detroit, la organización que me eligió en el draft y me dio mi primera oportunidad", afirmó.

El veterano lanzador también agradeció al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, por haberlo designado como "Legend Pick" para el Juego de Estrellas de la próxima semana.

Además de los Tigres y los Astros, Verlander defendió los colores de los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. Es uno de apenas seis lanzadores en la historia de las Grandes Ligas con tres juegos sin hit ni carrera y acumula 266 victorias y 3.554 ponches, cifra que lo ubica en el octavo lugar histórico de las Mayores.

FUENTE: AFP

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