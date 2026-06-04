jueves 4  de  junio 2026
Béisbol

MLB se acerca a un nuevo conflicto laboral: Manfred admite temor a otra crisis como la de 1994

Rob Manfred admite su preocupación por un posible conflicto laboral en MLB tras la propuesta de un tope salarial. Los propietarios creen que el impuesto de lujo ha fracasado y el sindicato promete resistirse.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

PATRICK MCDERMOTT / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Las Grandes Ligas podrían encaminarse hacia una nueva batalla laboral. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, reconoció públicamente su preocupación de que la propuesta de implementar un tope salarial termine provocando un conflicto similar al que canceló la Serie Mundial de 1994.

Durante la reunión de propietarios celebrada esta semana, Manfred defendió la primera propuesta formal de límite salarial presentada por los dueños desde aquel histórico enfrentamiento laboral de hace más de tres décadas.

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Un día inesperado

"Por supuesto que me preocupa", respondió Manfred cuando fue consultado sobre la posibilidad de repetir un escenario como el de 1994-95.

Los propietarios consideran que el impuesto de lujo ha fracasado

Según el dirigente, los equipos han llegado a la conclusión de que el actual sistema de impuesto de lujo, vigente desde 2003, ya no cumple su función de controlar el gasto ni de mejorar el equilibrio competitivo.

La prueba más evidente es que cada vez más franquicias están dispuestas a pagar las penalizaciones económicas para mantener nóminas elevadas. En 2024 y 2025 se registró un récord de nueve equipos pagando el impuesto de lujo.

El caso más llamativo fue el de los Los Angeles Dodgers, que recibieron una factura de 169,4 millones de dólares en penalizaciones durante la temporada pasada.

Los ingresos generados por el impuesto también se dispararon:

78,5 millones de dólares en 2022.

222,8 millones en 2023.

311,3 millones en 2024.

402,6 millones en 2025.

"Nunca pensamos en el impuesto de equilibrio competitivo como una herramienta para generar ingresos. Cuando cada vez se paga más dinero, te das cuenta de que ya no funciona como freno", explicó Manfred.

Cómo sería el nuevo tope salarial

La propuesta de MLB contempla establecer para 2027 un límite salarial de 245,3 millones de dólares por equipo.

A cambio, también existiría un piso salarial obligatorio de 171,2 millones, obligando a las franquicias con menor inversión a aumentar significativamente su gasto en jugadores.

La diferencia actual entre clubes es enorme:

Los Dodgers comenzaron esta temporada con una nómina de 415,2 millones de dólares.

Los Miami Marlins registraron la más baja con apenas 81,8 millones.

Además, los propietarios proponen:

Reparto del 50% de los ingresos definidos entre dueños y jugadores.

Sistema de depósito en garantía (escrow).

Distribución más equitativa de ingresos televisivos locales.

Por su parte, el sindicato de jugadores busca:

Más acceso a la agencia libre.

Ampliación de los derechos de arbitraje salarial.

Incremento significativo del salario mínimo en MLB.

Mayor reparto de ingresos.

Un cierre patronal parece inevitable

El actual convenio colectivo expirará el próximo 1 de diciembre de 2026 y todo apunta a que los propietarios decretarán un cierre patronal (lockout) una vez finalice el acuerdo.

Sería el décimo conflicto laboral importante en la historia moderna de las Grandes Ligas y el primero desde el cierre de 99 días que retrasó el inicio de la temporada 2022.

La Asociación de Jugadores ya ha dejado claro que luchará contra cualquier intento de imponer un tope salarial.

La expansión queda congelada

Manfred también confirmó que los planes de expansión de MLB quedarán paralizados hasta que exista un nuevo convenio colectivo.

Entre las ciudades interesadas en obtener una franquicia aparecen:

Charlotte

Montreal

Nashville

Portland

Sacramento

Salt Lake City

"Les hemos dejado claro que es un asunto para después de las negociaciones laborales", afirmó el comisionado.

Los Juegos Olímpicos de 2028, otro tema pendiente

MLB también busca alcanzar un acuerdo con el sindicato para permitir la participación de jugadores de Grandes Ligas en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Sin embargo, una posible interrupción de la temporada por motivos laborales podría complicar seriamente esos planes.

Venta récord de los Padres y futuro de los Rays

Entre otros asuntos tratados durante la reunión, los propietarios siguen evaluando la venta de los San Diego Padres a un grupo inversor encabezado por Kwanza Jones y José E. Feliciano. La operación está valorada en 3.900 millones de dólares, cifra récord para una franquicia de béisbol.

Además, MLB mantiene el optimismo sobre el proyecto de nuevo estadio para los Tampa Bay Rays, que avanzan en la obtención de aprobaciones gubernamentales para construir una nueva instalación en la zona de Tampa.

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