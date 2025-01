Kawhi Leonard regresa a la acción después de una larga ausencia

"No hubo nada difícil en jugar esta noche", dijo Leonard a los periodistas, según Baxter Holmes de ESPN.

El dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA registró 12 puntos en 19 minutos después de perderse los primeros 34 juegos de la campaña y la pretemporada debido a la inflamación en su rodilla derecha reparada quirúrgicamente.

Leonard jugó por última vez en el Juego 3 de la serie de playoffs de primera ronda contra los Dallas Mavericks en abril.

"Hicimos los pasos correctos para llegar a este punto, y jugar al baloncesto fue la parte fácil. Esto es lo que me gusta hacer. La parte difícil es no jugar y tener que rehabilitar y no competir con mis compañeros de equipo", agregó Leonard.

Leonard fue 4 de 11 desde el tabloncillo y 3 de 5 desde el perímetro junto con tres asistencias, un rebote y un robo. Los 20 puntos de Norm Powell lideraron a los Clippers, que tenían ocho jugadores anotados en cifras dobles.

"Tomé los tiros que recibí", dijo Leonard. "Todavía nos estamos aliviando en el juego. Estamos en tierra de nadie, supongo. Cualquiera que vea eso quiere que anote 20, 30 puntos o que sea agresivo, no estamos en el marco de tiempo de nadie".

El nativo de Los Ángeles, de 33 años, recibió una cálida recepción en su primer juego en el Intuit Dome de los Clippers, de $ 2 mil millones. Leonard jugó solo 3:36 en la segunda mitad cuando el entrenador Ty Lue se adhirió a una restricción de minutos.

"Ves con su presencia en el juego, lo hace mucho más fácil para todos los demás", dijo Lue a Holmes. "Así que fue bueno tenerlo. Ahora tiene que seguir construyendo fuera de él".

Lue continuó: "Está autorizado a jugar. Como dije, estamos tratando esto como una pretemporada para él, así que se levanta las piernas debajo de él. Asegúrate de salir del juego esta noche sintiéndote bien. Y nuestro objetivo es seguir progresando en cada partido, así que esta noche fue un buen comienzo".

La lesión de Leonard en la rodilla fue la última de una serie de contratiempos desde que se unió a los Clippers como agente libre en julio de 2019 después de guiar a los Toronto Raptors al título de la NBA.

Ha aparecido en 257 juegos de temporada regular y playoffs y se perdió 210 concursos, según ESPN. Leonard fue marginado debido a un ligamento cruzado anterior parcialmente desgarrado en su rodilla derecha sufrido en el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste 2021 contra los Utah Jazz. Eso fue seguido por un desgarro de menisco en la misma rodilla sostenida en la serie de playoffs de primera ronda de 2023 contra los Phoenix Suns.