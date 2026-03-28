sábado 28  de  marzo 2026
MOTORES

Kimi Antonelli firma la "pole position" en Suzuka y hay un nuevo doblete de Mercedes

Este resultado confirma a Mercedes como el equipo dominador en el inicio de esta temporada de la Fórmula 1, marcada por cambios importantes en el reglamento

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra en el podio luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de China, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra en el podio luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de China, el 15 de marzo de 2026.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SUZUKA.- El joven italiano Kimi Antonelli logró la "pole position" para el Gran Premio de Japón este sábado en el circuito de Suzuka, por delante de su compañero de equipo George Russell, confirmando el dominio de Mercedes en el inicio del campeonato.

Es la segunda ocasión consecutiva en la que Antonelli, que aventajó a Russell por 298 milésimas de segundo, partirá desde la primera posición de la parrilla, dos semanas después de convertirse en China en el "poleman" más joven de la historia.

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Este resultado confirma a Mercedes como el equipo dominador en el inicio de esta temporada, marcada por cambios importantes en el reglamento que han rediseñado los monoplazas.

Las Flechas de Plata firmaron sendos dobletes en las dos primeras carreras del año, con Russell primero en Melbourne y Antonelli segundo, posiciones que intercambiaron en Shanghái.

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"Muy, muy contento con la sesión, ha sido buena, ha sido limpia", dijo Antonelli. "Me sentí muy bien en el coche y en cada tanda íbamos mejorando", añadió.

Russell, por su parte, admitió que tuvo problemas con su coche durante la mayor parte de la sesión, pero aun así tuvo ritmo suficiente para cumplir el objetivo y luchar por la victoria: "La carrera es mañana y todavía hay mucho en juego".

El británico, que domina a sus 28 años el Mundial y se perfila junto al joven italiano como los principales aspirantes al título, celebró que ambos hayan sido "muy rápidos durante todo el fin de semana" de entrenamientos y clasificación.

McLaren y Ferrari por detrás

Detrás de los dos Mercedes se situaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 354 milésimas de Antonelli, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a más de medio segundo, seguidos por sus respectivos compañeros de equipo Lando Norris y Lewis Hamilton.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo y vencedor en Suzuka en los últimos cuatro años, quedó eliminado en la Q2 y partirá desde la undécima posición de la parrilla.

Verstappen, que desde hace meses critica los nuevos monoplazas, comparándolos a "Fórmula E con esteroides" o al videojuego Mario Kart, aseguró que su Red Bull es "inconducible".

Cadillac y Aston Martin a cola

La desesperación del neerlandés se refleja también fuera de la pista, como demostró el pasado jueves al negarse a comenzar una conferencia de prensa hasta que no se marchase un periodista británico que el año pasado le había hecho una pregunta que no le gustó.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) se clasificó en una meritoria novena posición, mejor que su cumpañero Nico Hulkenberg (13º).

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el español Carlos Sainz (Williams), fueron eliminados en la Q2 (15º y 16º), mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el español Fernando Alonso (Aston Martin) volvieron a sufrir con los dos peores coches de la parrilla y partirán 19º y 21ª.

Los dos Aston Martin, que aún no han logrado completar un gran premio en lo que va de temporada debido a los problemas con las vibraciones extremas, terminaron en las últimas posiciones de la tabla de tiempos.

FUENTE: AFP

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