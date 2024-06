Kroos espera despedirse con la Eurocopa en sus manos

"Si no pensara que esto era posible, no hubiese regresado, porque siempre he querido ganar cada competición que he jugado", reiteró ante los periodistas desde el cuartel general de la selección alemana en la localidad bávara de Herzogenaurach.

A sus 34 años, Kroos ha completado una de sus mejores temporadas, ganando la Liga de Campeones y el campeonato español en su despedida de Real Madrid.

"Sería un final un poco cursi el ganar la Champions y la Eurocopa, pero lo acepto", bromeó ante los periodistas.

Toni Kroos (1).jpg Toni Kroos del Real Madrid hace un gesto antes del duelo contra el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu por la última fecha de la liga española, el sábado 25 de mayo del 2024. AP Foto/Manu Fernández

Kroos se refirió a su compañero inglés en Real Madrid Jude Bellingham, llamado a ser una de las estrellas del torneo pese a tener solo 20 años: "Creo que es un chico que podrá soportar la presión. Parece mucho más maduro de la edad que tiene y no será un problema para él".

Como país anfitrión, Alemania disputará el partido inicial de la Eurocopa el próximo viernes contra Escocia en Berlín.

FUENTE: AFP