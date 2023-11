"Supe que (Messi) lo ganaría la noche de la final del Mundial. Messi lo merece. Es justo. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que Halaand y yo hicimos una buena temporada, pero, al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación", comentó Mbappé.

La decisión de que Messi fuera elegido por octava ocasión al Balón de Oro, creó diferentes opiniones, pues muchos afirman que el delantero noruego del Manchester City merecía el honor, por encima del estelar del Inter Miami. Sin embargo, que Mbappé confirme la elección de Messi, demuestra que la elección no fue descabellada.

mbappélesionclasico.jpg El delantero francés #07 del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, hace una mueca después de un shock durante el partido de fútbol francés L1 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Olympique de Marseille (OM) en el estadio Parc des Princes de París el 24 de septiembre de 2023. AFP / Bertrand GUAY

¿Mbappé unido al PSG?

Mbappé, de 25 años, anunció al PSG que no activaría el tercer año de contrato que firmó en 2022, por lo que queda libre a finales de la presente temporada, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro club.

El delantero del Paris Saint Germain fue cuestionado por multitud de temas cinco meses después de su última intervención con Les Blues, entre ellos su posible presencia en los Juegos Olímpicos con Francia y si su club por aquel entonces le dejará ir, evitando Mbappé mencionar al PSG y dejando una vez más en el aire su futuro.

"Siempre quise jugar en los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien decide. Mi empleador decide", fue la respuesta a una hipotética presencia suya en los próximos Juegos Olímpicos con Francia, usando un término que sorprendió a muchos en sala de prensa, empleador. Mbappé evitaba así mencionar al PSG o quién sea el club que tendrá potestad para permitir o no su presencia en esta competición, a lo que añadía, recalcando: "Sería un placer ir a los Juegos. La última palabra la tiene mi empleador, pero si mi empleador no quiere, no será un problema".

Fue repreguntado Mbappé, ante la ambigüedad de su respuesta, algo que no impidió al francés a seguir dejándolo todo en el aire con el PSG: «No creo que la reflexión requiera mucho tiempo. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero ir a los Juegos y creo que la gente también quiere que lo haga. Creo que todo estará bien. Después no estamos a salvo de una mala sorpresa, lo sabes bien».

Y es que Mbappé sigue su camino en el PSG, el guión que él mismo estableció, rechazando la opción de renovación de su contrato y deseando cumplirlo este próximo verano, ya en 2024, cuando será jugador libre y podrá firmar completamente gratis por cualquier otro club. Sin embargo, en París siguen dando forma a una última propuesta de renovación para el delantero, que elevará aún más su estatus económico con el objetivo de convencerle para una renovación sin precedentes, y es que cabe recordar que ya gana en torno a los €70 millones netos por temporada.