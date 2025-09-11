Definen qué estadio albergará la final de la Champions League en 2027

Jugadores del Atlético de Madrid tras la final de un partido de la Champions League, el 12 de marzo de 2025.

LAUSANA.- El Estadio Metropolitano de Madrid , feudo del Atlético , será la sede en 2027 de la final de la Liga de Campeones masculina, anunció este jueves la UEFA tras la reunión de su comité ejecutivo en Tirana (Albania).

Madrid, que sucederá a Budapest (sede de la próxima final en 2026), será escenario del partido por el mayor título europeo de clubes por sexta vez desde 1956 y la segunda en el Metropolitano tras la de 2019.

Las otras cuatro se disputaron en el Santiago Bernabéu (feudo del Real Madrid).

Al igual que la próxima final en Budapest, el partido en el Metropolitano comenzará a las 18H00 locales, en lugar del habitual horario (21H00).

La UEFA también decidió que la final de la Champions femenina en 2027 se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, sucediendo al Ullevaal Stadion de Oslo.

Futbolista regresa tras recaída de cáncer

Kirian Rodríguez, centrocampista de Las Palmas, actualmente en la segunda división española, recibió el alta médica para volver a jugar al fútbol tras tratarse de una recaída de un cáncer, anunció este jueves el propio futbolista en una rueda de prensa.

"Comunicarles que tengo el alta médica, no estoy curado, porque un paciente oncológico necesita cinco años para lo que se llama la curación, de ahí la recaída porque yo no estaba curado del todo", declaró el tinerfeño, de 28 años, que superó hace dos años un linfoma de Hodgkin.

"Pero sí tengo el alta, tengo el alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día, de verdad, a mi normalidad, a entrenar, a poder pegar alguna patada a un compañero y que ellos me la peguen a mí y a poder mirar al míster mal cuando no me meta en las convocatorias", prosiguió Rodríguez.

El mediocentro, que reveló a principios de febrero su recaída, tuvo que parar otros seis meses para pasar por otro tratamiento de quimioterapia y luchar contra la enfermedad.

Almada sufre lesión

El Atlético de Madrid confirmó este jueves la lesión muscular del argentino Thiago Almada, que sufrió molestias durante la concentración con su selección.

"El '11' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", señaló el club rojiblanco en un comunicado.

