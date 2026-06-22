La gran apuesta de las Grandes Ligas: Contratos multimillonarios y su rendimiento en los diamantes

Juan Soto, # 22 de los Mets de Nueva York, bate un sencillo contra los Gigantes de San Francisco en la parte alta de la primera entrada en Oracle Park el 3 de abril de 2026 en San Francisco, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.

En las Grandes Ligas , el modelo de negocio ha alcanzado dimensiones económicas sin precedentes. Los contratos multimillonarios siguen escalando al grado de que cientos de millones de dólares son comprometidos en acuerdos que superan una década de duración. Por supuesto, las gerencias justifican estas inversiones con proyecciones de anillos de campeonatos y su impacto en la rentabilidad de las franquicias. Incluso, algunas casas de apuestas online ajustan de inmediato los momios una vez que una nueva contratación se concreta, aunque predecir el auténtico éxito deportivo en un deporte tan lleno de imprevistos como el béisbol resulta básicamente inviable.

Existen muchas estadísticas en el béisbol, pero en esta ocasión, tomaremos como referencia el WAR (Wins Above Replacement) para comparar algunos de los contratos más lucrativos de la historia, y lo haremos considerando el valor anual promedio de los mismos. El WAR es la única estadística que permite comparar el valor real de un pelotero, sin importar si es lanzador o bateador, y básicamente mide el número de victorias que un equipo obtuvo a consecuencia del impacto directo de un pelotero y que no hubiera obtenido si en su lugar jugara un suplente. De acuerdo con MyTopSportsBooks, evaluar la eficiencia financiera bajo este criterio permite analizar qué directivas realizan transacciones inteligentes y cuáles no.

Predecir el futuro en este deporte es absolutamente imposible. Una lesión o una baja de juego y esos millones de dólares pueden quedar en el aire. Ejemplos tenemos muchos y quizá el más simbólico es el de Anthony Rendon, quien, tras firmar un contrato por 245 millones por 7 temporadas con Los Angelinos de Anaheim, sufrió una serie de lesiones, por lo que solo pudo participar en 257 de los 1,134 juegos contemplados en su contrato, convirtiendo su caso en una de las peores firmas de la historia.

Shohei Ohtani: El “unicornio” y el contrato más famoso del deporte.

El caso de Ohtani es totalmente atípico. Desde Babe Ruth, las Grandes Ligas no tenían a un jugador que se destaca tanto con el madero como con la serpentina. Por eso, cuando firmó un contrato por 700 millones y 10 temporadas, muchas voces dijeron que dicha cifra estaba justificada. En esta ocasión, no entraremos en los detalles financieros de su contrato y su compleja estructura de pagos diferidos y tomaremos como referencia el promedio anual de 70 millones por temporada.

Tras sus dos primeras temporadas con el equipo, el japonés tiene un WAR acumulado de 16.7, obtuvo el premio MVP en ambas campañas y, por supuesto, ha sido pieza clave para el bicampeonato de los Dodgers. Esos números parecen difíciles de superar, pero, en esta temporada, tras los primeros 70 juegos de los angelinos, ya acumula un WAR de 5.4 (líder en la MLB) y, además de sus imponentes números ofensivos, está teniendo su mejor temporada desde la lomita. De momento, podemos decir que su contrato ha sido el mayor acierto en la historia reciente de los Dodgers.

Shohei Ohtani está en la conversación respecto al mejor pelotero en la historia de la MLB (Imagen: X/dodgers).

Juan Soto y la exigencia del contrato más lucrativo de la historia.

El dominicano Juan Soto, considerado el mejor bateador puro de su generación, rompió todos los precedentes al firmar el contrato más grande en la historia del deporte: 765 millones de dólares por 15 temporadas con los Mets de NY, garantizándole un promedio de 51 millones al año hasta 2039.

En su primera temporada con los Mets, el quisqueyano tuvo un WAR de 6.1 y lideró la Liga Nacional en OBP (.396), bases robadas (38) y bases por bolas (127). Además, quedó tercero en las votaciones al MVP; sin embargo, la inversión se quedó corta, pues su equipo no logró clasificarse a los playoffs. Para que el contrato sea redituable para los Mets, Soto deberá mantener esta producción ofensiva y, además, debe convertirse en el líder que permita que su equipo logre algunos anillos de la Serie Mundial.

Juan Soto deberá llevar a los Mets al campeonato para justificar su astronómico contrato

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, camina hacia el dugout durante un encuentro, el 5 de mayo de 2025. AFP

Vladimir Guerrero Jr.: El balance entre poder y los 500 millones de dólares.

El inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr. firmó un contrato multimillonario hace apenas unos meses: 500 millones de dólares por 14 temporadas, acuerdo que lo ligará con los Azulejos de Toronto con un promedio anual de 35.7 millones hasta la temporada 2039. Los primeros meses del contrato no han sido los ideales para Guerrero, pues tras 70 encuentros, el WAR del cañonero es de apenas 0.7, con tres cuadrangulares y un rendimiento por debajo de lo esperado. Hacer un análisis sería prematuro; sin embargo, sabemos que el equipo espera mucho más de su jugador franquicia, quien, por cierto, portará el uniforme de los canadienses hasta cumplir 40 años.

Mike Trout: Entre su legado y las lesiones constantes.

En 2019, Mike Trout firmó un pacto histórico por 426.5 millones de dólares por 12 temporadas. Sus números previos a esta firma eran espectaculares y justificaban plenamente este contrato; el jardinero sumaba 2 premios MVP, tres segundos lugares en las votaciones y un WAR de 64.3. La apuesta rindió frutos de inmediato, pues en su primer año del acuerdo registró 7.9 de WAR y ganó su tercer galardón al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente debido a sus constantes visitas a la lista de lesionados. Tras siete temporadas completas del convenio firmado, Trout ha perdido 449 de los 1,032 partidos de su equipo, ausentándose en el 43% de los juegos. A pesar de esto, su calidad sigue intacta al acumular 25.7 puntos de WAR y un OPS+ de 156. El gran problema es que esta inversión individual no se ha traducido en triunfos colectivos, ya que la novena californiana no clasifica a la postemporada desde 2014.

Mookie Betts: El contrato del jugador que redefine la versatilidad.

En 2021, Mookie Betts era la estrella que todos los equipos querían tener y fueron los Dodgers quienes lograron hacerse de sus servicios, con un contrato de 365 millones por 12 temporadas. Desde la firma, Betts acumula un sobresaliente WAR de 29.2 y un OPS+ de 132, siendo pieza clave en la obtención de dos anillos de campeonato desde esa firma. Ahora, más allá de su bateo, Betts ha demostrado ser un jugador que antepone las necesidades del equipo y, gracias a su versatilidad defensiva, ha cambiado constantemente de posición en el diamante para ajustarse a lo que los Dodgers requieran.

Aaron Judge: Números de videojuego que justifican una inversión colosal.

En 2022, Aaron Judge conectó 62 cuadrangulares, rompiendo así el mítico récord de la Liga Americana que estaba en poder de Roger Maris desde 1961. Al finalizar la temporada, los Yankees renovaron su contrato por 360 millones por las siguientes nueve temporadas. De inmediato, “el Juez” se puso a trabajar y en 2023 disparó 37 cuadrangulares a pesar de perderse 56 encuentros por lesión, mientras que en 2024 y 2025 ganó el MVP de forma consecutiva, producto de 58 y 53 cuadrangulares respectivamente, con promedios de bateo de .322 y .331.

En 2026, el mejor bateador de poder de esta generación estaba en camino de sumar su tercer MVP consecutivo; sin embargo, una lesión lo mantendrá inactivo al menos un par de meses. A pesar de esto, el balance general de su contrato es sobresaliente: acumula 27.2 puntos de WAR, 165 vuelacercas, un promedio de bateo de .303, un OBP de .436 y un astronómico OPS+ de 201.

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