Hace varios meses una toalla de juego que usó Bryant en su último partido con los Lakers se vendió por $33.000 en una subasta por Iconic Auctions. Un aficionado tomó la toalla de los hombros de Bryant cuando salía de la cancha por el túnel de vestuarios, el 13 de abril del 2016, después de haber anotado 60 puntos en su último partido como profesional.

El pasado abril, la compañía Goldin Auctions realizó una subasta de 86 objetos relacionado a Bryant, que incluyó zapatillas usadas en las finales de la NBA, jerseys y un anillo de oro de 14 quilates con ocho diamantes grabados con su nombre que representan el récord de 8-0 del Team USA en los Juegos Olímpicos de 2012 cuando ganaron la presea dorada.

Nike, que firmó a Bryant a un contrato millonario para promocionar sus productos en el 2003 y crear su línea de zapatillas, vendió toda su mercancía disponible a través de su página de internet en cuestión de horas luego de difundirse la trágica noticia de la muerte de Bryant el pasado 26 de enero, y así pasó en otros tiendas reconocidas.

Pero productos nuevos relacionados a Bryant no han dejado de producirse y mantienen en alza el mercado de coleccionistas. Por ejemplo, Nike para celebrar el 24 de agosto, que de ahora en adelante se le conocerá como “Mamba” Day, lanzó varios nuevos modelos de su tenis Kobe V Protro ($180) que se vendieron como pan caliente en cuestión de minutos al igual que un jersey especial color negro ($120) con el número 8 al frente y el 24 al dorso. Ahora se están revendiendo tres veces más que su costo original.

Kobe B.jpg En esta foto de archivo tomada el 19 de febrero de 2012, Kobe Bryant, de Los Angeles Lakers, ajusta su camiseta durante el partido de la NBA contra los Phoenix Suns en el US Airways Center en Phoenix, Arizona. AFP/Christian Petersen

Desde la muerte de Bryant, el mayor movimiento se encuentra en las páginas especializadas de subastas y ventas como ebay.com y Mercari.com, entre otros, donde se pueden encontrar de todo desde balones autografiadas hasta una gran variedad de jerseys.

“Cuando alguien fallece de manera prematura, a una edad joven como fue el caso de Kobe, pues la gente se pone muy emocional y quieren obtener algún recuerdo”, explicó James Spence III, vicepresidente de James Spence Authentication (JSA), compañía que se dedica a certificar autógrafos.

“Kobe fue una gran influencia para muchos niños que practicaron el baloncesto, y ahora van a tratar de conseguir ese recordatorio de quien fue su ídolo”, agregó.

Objetos muy valiosos

Algunas personas no escatimarán en pagar lo que sea con tal de obtener un valioso objeto del cinco veces campeón de la NBA, pero hay otros que tienen la suerte de ya poseer alguna joya en su vitrina como es el caso de Gamaliel Merced, un fanático de toda la vida de Bryant y los Lakers, que tiene una colección del fenecido basquetbolista.

El puertorriqueño de 40 años estaba en una fiesta de cumpleaños en su tierra natal cuando se enteró de la muerte de Bryant.

“Quedé en ‘shock’. No lo podía creer. Ni siquiera pensé en la memorabilia”, recordó Merced.

“Busqué una foto y la primera que encontré fue una en que aparezco con unos tenis de Kobe de un partido que jugó contra LeBron James, donde estuve y pude conocerlo. Estoy con unos tenis, una gorra y el jacket de calentar que él me firmó, y ahí fue que caí en tiempo en cuanto a la gran colección que tengo de Kobe”.

A través de los años, Merced ha amasado una valiosa colección que incluye alrededor de 20 jerseys autografiados de distintos modelos desde los Lakers a Juego de Estrellas, y algunas ediciones limitadas que marcaron algún hito de su carrera.

También tiene tres zapatillas “game used” (usadas en un partido) y otras firmadas, además de alrededor de 12 a 15 balones autografiados, 300 figuras, fotografías y hasta una figura de Lego de tamaño real de Bryant, una de sus piezas favoritas, y un asiento del Staples Center firmado por el exLaker.

Merced tiene actualmente una mina de oro, y si decidiera poner la colección a la venta seguramente obtendría una buena ganancia sobre los $30,000 a $35.000 doláres que estima ha invertido en memorabilia de Bryant, la mayoría adquirida a través de la compañía de Upper Deck Authenticated (UDA).

“Nunca he querido salir de la colección, y es algo personal. La gente me ha estado llamando para ver que cosas tengo repetidas para ofrecer comprármelas”, sostuvo. “Cuando compré las cosas de Kobe nunca me fijé en sacarle dinero a la colección en un futuro. Simplemente, me gustó el jugador y empecé a coleccionarlo”.

Sin embargo, no todo el mundo tiene la dicha de Merced. Por eso, los fanáticos no les queda de otra que ahora pagar los precios elevados por conseguir ese artículo que desea de Bryant.

A través de ebay, camisas de Bryant llegaron a venderse por $500 dependiendo del año en que fueron producidas, mientras versiones autografiadas alcanzaban $1.000 a $10.000 aunque se reportó una venta de ¡$109.999!, siendo este jersey una edición limitada a sólo ocho en el mundo con una inscripción especial por su retiro y que sólo podía conseguirse a través de un producto exclusivo de la compañía de postalitas Panini.

Poco a poco el mercado se ha ido calmando luego del frenesí inicial, pero hay ciertos artículos que se han mantenido estables. Por ejemplo, algunas tarjetas de primer año de Bryant todavía se venden sobre los $1.000 y pueden alcanzar hasta $60.000, la mayoría con un “grading” realizado por las compañías de Professional Sports Authenticator (PSA) o Beckett Grading Service (BGS), y las postalitas autografiadas también están a precios elevados.

Y entonces está la memorabilia que usó el exbasquetbolista en algún un partido durante su carrera. Si el objeto, sea un jersey, balón o zapatillas, es auténtico y obtenido a través de una compañía como UDA o Steiner Sports o certificado por un servicio reputable, pues el costo seguirá por las nubes.

Cuidado con las falsificaciones

Pero en una industria donde se mueve varios miles de millones de dólares anualmente, tampoco pueden faltar las personas que tratan de aprovecharse y ponen a la venta artículos con la firma falsificada de Bryant.

Spence III explicó que Bryant siempre ha sido un autógrafo muy popular entre los coleccionistas y uno de los más falsificados, inclusive previo a su muerte.

“No era fácil conseguir la firma de Kobe. Y al fallecer de forma abrupta, desató una entrada grande de falsificaciones en ebay, aunque también de piezas muy buenas porque muchas personas ya habían certificado sus cosas con nosotros (JSA) o con otras de las compañías principales, y las pusieron a la venta rápidamente ante su muerte”, agregó.

El ejecutivo indicó que desde la muerte del basquetbolista, diariamente reciben como mínimo una pieza de Bryant para ser certificada, algunas legítimas y otras falsificadas. Por eso, su consejo es que las personas deben adquirir sólo aquello que está certificado como auténtico.

“El mercado está lleno de falsificaciones. Si el objeto no está certificado por una compañía que goce de una buena reputación, yo mantendría mi distancia. Algunas de las falsificaciones han sido hechas de buena manera y no es algo que un ojo sin experiencia en este campo pueda distinguir”, explicó.

“Puede haber firmas falsificadas de forma terrible, pero entre ellas también hay algunas muy buenas. Si no tienes la experiencia no vas a poder darte cuenta de la consistencia que Kobe ilustraba en su firma desde sus días en escuela superior hasta el momento de su muerte. Por eso, hay que estar atentos a lo que se compra”, apuntó.

