La pregunta que todos se hacían ¿quién es la mujer?

Pues, ya se conoce el misterio. Su nombre es Kathy Martin Harrison y es propietaria de un concesionario de automóviles, además de tener boletos de temporada para los Pacers desde hace 44 años.

En Indiana puede ser vista en televisión haciendo anuncios de su concesionario, pero de ahora en adelante será más conocida por sus segundos de fama en el documental.

Ade on Twitter Indiana Pacers fan blonde lady screaming at Bulls "God d**n you!!#TheLastDance pic.twitter.com/laq1VUGEgJ — Ade (@rawnaleeda) May 18, 2020

En una entrevista en el “Dan Dakich Show” que se transmite por The Fan, Harrison indicó que no se encuentra en las redes sociales, pero que al poco tiempo de salir su imagen en el programa, comenzó a recibir mensajes de texto de conocidos con fotos y memes de lo que se estaba publicando en las redes.

“Puedes correr, pero no puedes esconderte”, dijo Harrison en la entrevista radial. “[Estaba] aturdido, [trajo] muchos recuerdos … Hemos tenido esos asientos, nos sentamos justo detrás del banco de visitantes, y nos hemos sentado allí durante 44 años”.

“Cuando comenzamos a hacer ese avance en 1994, sentimos que era nuestro trabajo meternos en la cabeza de los visitantes… No puedes hacerlo hoy día porque te arrestarán. Pero en aquel entonces, estaba bien gritarle a los jugadores. Y los jugadores te gritaban. Fue muy divertido, extraño esos días”, agregó.

En cuanto a su relación con Jordan y los Bulls, Harrison dijo que “Michael era totalmente genial, me miraba y sacudía la cabeza. Pero fue mayor con Rodman. Dennis Rodman y yo batallamos constantemente de parte y parte”.

“Él decía, ‘ese anillo de diamantes que tienes en la mano, es falso. Eso es falso”. Y yo le decía: ‘Está bien, Dennis’. Simplemente intercambiábamos frases locas, cosas divertidas”.

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Por esos breves segundos en el documental vimos a una apasionada Harrison en todo se esplendor, pero la mujer asegura que 22 años después las cosas han cambiado.

“Tengo más edad ahora, y me quedo tranquila en mi asiento”, aseguró no sin antes reconocer que “de vez en cuando me levanto y le grito a los árbitros”.

Ahí la tienen, la “Screaming Pacers Lady”.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes