Fernando Mendoza no asistirá al Draft NFL 2026: el quarterback cubanoamericano apunta al número 1

Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami.

El quarterback cubanoamericano Fernando Mendoza , proyectado como la primera selección global del Draft NFL 2026, no estará presente en el evento que se celebrará el próximo 23 de abril en Pittsburgh .

Según informó ESPN, Mendoza seguirá la jornada más importante de su carrera desde Miami junto a su familia, en lugar de asistir presencialmente al draft. La decisión ha llamado la atención, especialmente porque todo apunta a que será elegido por los Las Vegas Raiders, dueños del pick número 1.

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Fernando Mendoza, el cubanoamericano que lidera el Draft NFL 2026

A sus 22 años, Fernando Mendoza se ha consolidado como el nombre más fuerte de la nueva generación de mariscales de campo y como una de las grandes historias del fútbol americano universitario.

El pasador cubanoamericano, exestrella de Indiana Hoosiers, viene de una temporada histórica tras guiar a Indiana al título nacional, elevando su cotización al máximo nivel antes del salto a la NFL.

Sus números en la última campaña fueron impresionantes:

72% de pases completados

3,535 yardas aéreas

41 touchdowns

Solo 6 intercepciones

Ese rendimiento le permitió conquistar el Heisman Trophy, confirmándose como el mejor jugador del football universitario y reforzando su condición de favorito absoluto para abrir el Draft NFL 2026.

AFP__20260120__2257142020__v3__MidRes__CollegeFootballPlayoffNationalChampionshipMia Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. Patrick Smith/Getty Images/AFP

Mendoza prefirió Miami en lugar del escenario del draft

Aunque lo habitual es que los prospectos más importantes estén presentes en la ceremonia oficial, Fernando Mendoza optó por vivir ese momento desde un ambiente más íntimo y familiar.

El quarterback cubanoamericano estará en Miami, rodeado de los suyos, mientras espera escuchar su nombre como posible primera selección general. La decisión no es inédita, pero sí poco común para un jugador llamado a ser el gran rostro de la noche.

En los últimos años, algunos talentos de primer nivel también eligieron no asistir al evento, como Trevor Lawrence en 2021 y Travon Walker en 2022.

Sin embargo, los últimos tres jugadores seleccionados en el puesto número 1 — Bryce Young, Caleb Williams y Cam Ward — sí estuvieron presentes en la ceremonia.

Las Vegas Raiders, destino más probable

Salvo sorpresa de última hora, todo indica que los Raiders apostarán por Fernando Mendoza como el nuevo líder de su franquicia.

La organización de Las Vegas Raiders necesita estabilidad y talento en la posición más importante del campo, y Mendoza encaja perfectamente en el perfil de quarterback moderno: preciso, atlético, inteligente y con gran liderazgo.

Además, su espectacular actuación en el pro day de Indiana la semana pasada terminó de consolidar la percepción de que está listo para dar el salto inmediato al profesionalismo.

Un momento histórico para el talento cubanoamericano

Más allá del aspecto deportivo, la posible elección de Fernando Mendoza como número 1 del Draft NFL 2026 tendría también un fuerte valor simbólico.

El ascenso del mariscal cubanoamericano representa un momento importante para la visibilidad latina dentro de la NFL y podría convertirlo en una de las grandes figuras hispanas del deporte estadounidense en los próximos años.

Con el foco mediático puesto sobre él, Mendoza ya no solo llega como una promesa: llega como una estrella.