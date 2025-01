La nueva estrella japonesa de los Dodgers quiere ser el primer Cy Young de su país

Béisbol Dodgers de Los Ángeles no paran y se quedan con el mejor relevista de MLB

El as de 23 años, que firmó un contrato de ligas menores con un bono por firmar de $6,5 millones el viernes pasado, se unirá a sus compatriotas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto en una rotación de los Dodgers que también cuenta con Blake Snell y Tyler Glasnow.

"No era una prioridad para mí si había o no un jugador japonés en un equipo, ya que estaba mirando a todos los equipos", dijo Sasaki. "Poder jugar con Ohtani y Yamamoto, ambos jugadores excepcionales, realmente con ganas de jugar con ellos y no solo con ellos, sino con el resto del equipo, lo cual es increíblemente talentoso".

sasakiroki.jpg El japonés Roki Sasaki lanza durante el partido de la ronda B del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome en Tokio el 11 de marzo de 2023. El lanzador tiene hasta el 23 de enero de 2025 para poder firmar con un equipo de MLB AFP / Yuichi YAMAZAKI

El trío ayudó a Japón a ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Sasaki también reconoció que los campeones de la Serie Mundial se destacaron ante él debido a "la estabilidad de la oficina principal".

Los Dodgers planean usar a Sasaki como titular para comenzar la temporada y recibirán información del lanzador sobre cómo se recupera entre aperturas.

Los Padres de San Diego y los Azulejos de Toronto fueron los otros dos finalistas de Sasaki después de que su agente Joel Wolfe dijera que hasta 20 clubes de Grandes Ligas mostraron interés a principios de la temporada baja.

"No creo que (L.A.) siempre fuera el destino", dijo Wolfe el miércoles, según Kyle Glaser de MLB.com. "Creo que los Dodgers tienen una ventaja de local en Japón. Pero cuando vino aquí, tenía una mente muy abierta.

Sasaki registró una efectividad de 2.02 con 0.88 WHIP y 524 ponches en 414.2 entradas en cuatro temporadas con los Chiba Lotte Marines de Nippon Professional Baseball.