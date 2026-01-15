LaLiga condena los cánticos racistas contra Vinicius

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante un partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

MADRID.- LaLiga condenó este jueves los insultos racistas a Vinicius , mismos que recibió el delantero brasileño del Real Madrid antes del choque de octavos de la Copa del Rey frente al Albacete el miércoles en el Carlos Belomente, duelo en el que el equipo blanco cayó eliminado (3-2).

"Desde LALIGA condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. @vinijr, LALIGA está contigo", señaló la patronal en redes sociales, junto al lema "LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo".

En un video se aprecia cómo un grupo de aficionados grita contra el jugador brasileño, que salió de titular en el debut de Álvaro Arbeloa al frente del cuadro madridista, tras el cese de Xabi Alonso el lunes.

Vinicius (21).jpg El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024. AFP

No se trata de la primera vez que se producen estos hechos contra Vinicius. Tres hinchas del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión en junio de 2024 por motivos de odio.

Otros cinco aficionados también recibieron una sentencia de un año de cárcel en mayo de 2025 por otro delito de odio, después de insultar al futbolista en diciembre de 2022 en un encuentro ante el Valladolid.

Y, un mes más tarde, cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético, que colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius en enero de 2023 antes de un derbi, admitieron los hechos frente a un tribunal y fueron sentenciados a penas que iban desde los 14 hasta los 22 meses de prisión.

Al final, pactaron las acusaciones para evitar la cárcel y se quedó sólo en multas, inhabilitación y alejamiento tanto del atacante como de los estadios.

Crítica de Courtois

El miércoles, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó los cánticos racistas. "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso", escribió en redes sociales junto a unas imágenes de lo sucedido.

El Real Madrid sigue en medio de una temporada compleja, en la que no ha podido obtener los resultados esperados.

FUENTE: Con información de AFP