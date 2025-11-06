jueves 6  de  noviembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Tagovailoa sobre rumores de que podría ser banqueado: "Mi desempeño tiene que mejorar"

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, agregó, sin embargo, que no está jugando con la mentalidad de que necesita mantener su trabajo

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Ante la pésima temporada de los Dolphins de Miami en la actualidad y con recientes cambios en las oficinas, los jugadores principales del combinado no han podido evitar las críticas de los aficionados y expertos, en especial el mariscal de campo Tua Tagovailoa, quien para muchos de ellos es uno de los grandes responsables del mal momento de la organización.

Luego de que Miami decidiera tomar caminos distintos con su gerente general Chris Grier la semana pasada, algunos reportes sugieren que los movimientos internos en los Dolphins van a continuar y uno de los más intrigantes en el seno de la afición del conjunto es la posibilidad de que Tagovailoa sea enviado a la banca.

Lee además
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada.
FÚTBOL AMERICANO

McDaniel no toca la tecla correcta y los Dolphins no encuentran la manera de salir del hoyo
El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.
FÚTBOL AMERICANO

Tagovailoa responde con su mejor desempeño de la temporada y Dolphins rompen mala racha

Ante las preguntas de la prensa al respecto el miércoles, Tagovailoa aseguró que no había escuchado esos rumores porque no tiene redes sociales. De cualquier forma, el estelar no esconde que su desempeño ha estado muy lejos de lo esperado y que el mismo necesita mejorar de forma considerable si los Dolphins planean ganar varios de sus juegos restantes en el torneo.

Picsart_25-09-09_14-51-22-444
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

"No diría que estoy jugando para mantener mi trabajo", les comentó el quarterback a los medios de comunicación presentes. "Creo que estoy jugando para ayudar al equipo a ganar cada partido. Pienso que esa es la meta para cualquier mariscal de campo que esté jugando y para cada jugador en general. El objetivo es: ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a ganar juegos?".

Año complejo para todos

Con eso en mente, Tagovailoa reiteró que está muy al tanto de que necesita mejorar su rendimiento en el campo para poder ayudar a sus compañeros a salir de la mala racha actual de la institución dirigida por Mike McDaniel.

"Si lo ves de esa manera, diría que mi desempeño necesita ser mejor y mi rendimiento no refleja que esté tratando de mantener mi trabajo, porque ese no es el estándar con el que he estado jugando durante todos esos otros años", explicó.

Tagovailoa se encontraba igualado en el liderato de la liga en intercepciones (11) y su "pass rating" se ubicaba en la casilla 25.

Sin embargo, las estadísticas reflejan que el mariscal de campo no es el principal problema de la ofensiva de los Dolphins, simplemente tampoco está ayudando a resolverlo.

Temas
Te puede interesar

Mike McDaniel estalla tras otra derrota de Dolphins: “Tenemos que hacer el trabajo y hoy no lo hicimos”

Los Miami Dolphins escuchan ofertas por sus jugadores antes del cierre del mercado NFL

Miami Dolphins traspasan a Jaelan Phillips a los Eagles a cambio de una selección del Draft 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Te puede interesar

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"