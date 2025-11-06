Tagovailoa sobre rumores de que podría ser banqueado: "Mi desempeño tiene que mejorar"

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

Ante la pésima temporada de los Dolphins de Miami en la actualidad y con recientes cambios en las oficinas, los jugadores principales del combinado no han podido evitar las críticas de los aficionados y expertos, en especial el mariscal de campo Tua Tagovailoa , quien para muchos de ellos es uno de los grandes responsables del mal momento de la organización.

Luego de que Miami decidiera tomar caminos distintos con su gerente general Chris Grier la semana pasada, algunos reportes sugieren que los movimientos internos en los Dolphins van a continuar y uno de los más intrigantes en el seno de la afición del conjunto es la posibilidad de que Tagovailoa sea enviado a la banca.

FÚTBOL AMERICANO McDaniel no toca la tecla correcta y los Dolphins no encuentran la manera de salir del hoyo

Ante las preguntas de la prensa al respecto el miércoles, Tagovailoa aseguró que no había escuchado esos rumores porque no tiene redes sociales. De cualquier forma, el estelar no esconde que su desempeño ha estado muy lejos de lo esperado y que el mismo necesita mejorar de forma considerable si los Dolphins planean ganar varios de sus juegos restantes en el torneo.

Picsart_25-09-09_14-51-22-444 Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. Hickey / Getty Images / AFP

"No diría que estoy jugando para mantener mi trabajo", les comentó el quarterback a los medios de comunicación presentes. "Creo que estoy jugando para ayudar al equipo a ganar cada partido. Pienso que esa es la meta para cualquier mariscal de campo que esté jugando y para cada jugador en general. El objetivo es: ¿cómo puedo ayudar a mi equipo a ganar juegos?".

Año complejo para todos

Con eso en mente, Tagovailoa reiteró que está muy al tanto de que necesita mejorar su rendimiento en el campo para poder ayudar a sus compañeros a salir de la mala racha actual de la institución dirigida por Mike McDaniel.

"Si lo ves de esa manera, diría que mi desempeño necesita ser mejor y mi rendimiento no refleja que esté tratando de mantener mi trabajo, porque ese no es el estándar con el que he estado jugando durante todos esos otros años", explicó.

Tagovailoa se encontraba igualado en el liderato de la liga en intercepciones (11) y su "pass rating" se ubicaba en la casilla 25.

Sin embargo, las estadísticas reflejan que el mariscal de campo no es el principal problema de la ofensiva de los Dolphins, simplemente tampoco está ayudando a resolverlo.