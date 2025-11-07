viernes 7  de  noviembre 2025
Béisbol

Munetaka Murakami será el nuevo astro japonés que busca dar el salto a las Grandes Ligas

El toletero japonés Munetaka Murakami será posteado este viernes por los Tokyo Yakult Swallows, abriendo su ventana de negociación con los 30 equipos de la MLB

Munetaka Murakami # 55 del equipo de Japón conectó un jonrón solitario en la segunda entrada contra el equipo de Estados Unidos durante el Campeonato Mundial de Béisbol en el parque LoanDepot el 21 de marzo de 2023 en Miami, Florida.&nbsp;

Megan Briggs/Getty Images/AFP 

Megan Briggs/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

El toletero japonés Munetaka Murakami será posteado este viernes por los Tokyo Yakult Swallows, abriendo su ventana de negociación con los 30 equipos de la MLB. El joven slugger, una de las mayores estrellas del béisbol nipón, podría convertirse en la próxima gran sensación japonesa en las Grandes Ligas.

El poderoso antesalista japonés Munetaka Murakami está listo para llevar su talento a las Grandes Ligas. Según informó Jeff Passan de ESPN, los Tokyo Yakult Swallows lo colocarán oficialmente en el sistema de posting este viernes, permitiendo que los 30 equipos de la MLB negocien con él.

El proceso comenzará el sábado, cuando se abra la ventana de negociación de 45 días, y deberá concluir con un acuerdo antes de las 5 p.m. ET del 22 de diciembre, de acuerdo con Joel Sherman del New York Post. Dado que Murakami ha jugado menos de nueve temporadas en la Nippon Professional Baseball (NPB), no puede acceder directamente a la agencia libre y debe pasar por el sistema de transferencia internacional.

A sus 25 años, Murakami ya cuenta con un impresionante historial en Japón: 892 partidos, 246 cuadrangulares y un OPS de .951, incluyendo una histórica campaña en 2022, cuando conectó 56 jonrones —un récord para un jugador japonés— y se convirtió, con apenas 22 años, en el campeón de la Triple Corona más joven en la historia de la liga.

Además, fue una pieza clave en el título de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, destacando con un doble de oro en la semifinal ante México y un jonrón en la final frente a Estados Unidos.

Entre los equipos que han mostrado interés en su fichaje se encuentran los New York Yankees, New York Mets, Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Seattle Mariners y San Francisco Giants. Incluso, los Toronto Blue Jays han seguido de cerca su desarrollo durante años, según Ben Nicholson-Smith de Sportsnet.

El club que logre contratar a Murakami deberá pagar una tasa de transferencia a los Yakult Swallows, calculada en base a un porcentaje del valor total del contrato, incluyendo bonos y opciones.

Con su potencia al bate, juventud y experiencia internacional, Murakami podría ser el próximo gran fenómeno japonés en la MLB, siguiendo los pasos de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

