domingo 31  de  agosto 2025
BÉISBOL

Mánager de los Marlins describe su primera temporada al mando del equipo

Clayton McCullough aseguró que su primera experiencia al mando de los Marlins de Miami ha sido de mucho aprendizaje "profesional y personal"

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

JOHN DAVID MERCER / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Cuando llega el momento de evaluar la primera temporada de un mánager en un equipo de las Grandes Ligas, son muchos los factores a tomar en cuenta. Las expectativas del combinado, la posición en la que se encuentra, la actualidad, el ambiente. Para Clayton McCullough con los Marlins de Miami, esa autoevaluación está llena de algo en particular: aprendizaje.

La pasantía inicial del mandamás norteamericano con los peces ha estado lejos de ser perfecta; sin embargo, dadas las condiciones en las que McCullough tomó las riendas del club, era irreal pensar que lo sería.

"Agitada. Una experiencia de aprendizaje increíble tanto en lo personal como en lo profesional", indicó McCullough en una conversación reciente con MLB.com sobre su tiempo al mando de Miami. "Me encanta el cuerpo técnico, los jugadores que hemos tenido aquí y la dirección en la que va la organización. Tienes una idea de cómo sería estar en la silla de mánager. Ahora que he estado aquí por tres cuartos de la temporada, tengo una idea todavía mejor", agregó.

Tal como también era de esperarse, hay muchas áreas del juego de los Marlins y del estilo de dirigir de McCullough que necesitan ajustes. El timonel está muy al tanto de ello y desde ya se centra en mejorar rumbo a la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

"Hay muchas áreas en las que sé que necesito hacer un mejor trabajo en 2026. Tener mejor comunicación y ser más directo en ciertas cosas. Más que nada, esto me ha enseñado la importancia de la comunicación y de la transparencia en el béisbol", explicó.

Exitoso, de una u otra manera

De cualquier forma, la campaña que han tenido los peces hasta ahora podría calificarse de sorpresiva, tomando en cuenta que muchos expertos y aficionados pronosticaban que el equipo perdería 100 o más juegos este año, algo que ya no va a ocurrir.

"Sentimos que teníamos un gran talento en el clubhouse durante el spring training", contó McCullough. "Mucho de ese talento no tenía experiencia a nivel de las ligas mayores. No sabíamos qué jugadores iban a tomar una oportunidad al final y la iban a ejecutar. No nos preocupamos por el ruido. Fue algo que les dije durante la primavera, que no les importara lo que predijeran que haríamos. Vamos a ser un mejor equipo y organización en el último día de la temporada de lo que éramos el primer día de los entrenamientos primaverales".

