Prospecto de los Marlins recibe la distinción del Novato del Mes en agosto

El toletero Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 13 de agosto de 2025.

Entre muchas noticias negativas para los Marlins de Miami en tiempos recientes, todas lideradas por la nueva lesión del lanzador dominicano Edward Cabrera , hay un prospecto que continúa siendo motivo de sonrisas para el equipo y su afición. No es otro que Jakob Marsee , cuyo sólido desempeño fue reconocido este miércoles con la distinción de "Novato del Mes" de la Liga Nacional en agosto.

Marsee, de 24 años de edad, se estrenó en las Grandes Ligas el 1 de agosto y despegó de inmediato. Su promedio de .352 puntos, OPS de 1.059, 11 dobles, 37 imparables y 25 carreras remolcadas lideraron a todos los novatos de las mayores con por lo menos 80 apariciones al plato en dicho mes.

Su desempeño más llamativo llegó ante los Guardianes de Cleveland el pasado 13 de agosto, cuando finalizó la faena de 5-4 con dos cuadrangulares, un doble y siete carreras impulsadas.

El nativo de Michigan, que llegó a los peces en el cambio que envió a Luis Arráez a los Padres de San Diego a comienzos de 2024, se ha transformado rápidamente en la principal esperanza de los fanáticos del combinado con miras al futuro inmediato.

La joya de los Marlins fue particularmente peligrosa cuando encontró a corredores en posición de anotar. En esa situación, su línea ofensiva fue de .464/.500/.893.

Asimismo, Marsee tuvo la oportunidad de defender cada una de las tres posiciones de los jardines, aunque se enfocó más que nada en el bosque central.

Un valor incomparable

El portal especializado Fangraphs estimó que Marsee fue el pelotero más valioso de la gran carpa durante ese período, gracias a un fWAR de 2.1. El siguiente mejor novato de la Liga Nacional en la lista fue el derecho de los Bravos de Atlanta, Hurston Waldrep (1.0).

Desafortunadamente para el paleador, su tardío debut en la presente temporada comprometerá seriamente su opción de optar por el premio al Novato del Año al final de la temporada. Se espera que el galardón termine en manos de Cade Horton de los Cachorros, Drake Baldwin de los Bravos o Isaac Collins de los Cerveceros.