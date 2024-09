Lanzador logra lo que es casi imposible: ponchar a Luis Arráez

El serpentinero de los Astros de Houston, Spencer Arrighetti puede darse el lujo de decir: "ponché al bateador más dificil del beisbol".

Con una curva en cuenta de 3-2 concretó el primer out por la vía del ponche después de 141 visitas al plato consecutivas al venezolano Luis Arráez. Según el Elias Sports Bureau, fue la racha más larga desde que Juan Pierre tuvo una de 147 oportunidades durante la temporada 2004.

Embed - MLB on Instagram: "An unbelievable run for Luis Arraez. " View this post on Instagram A post shared by MLB (@mlb)

“Respeto mucho a ese hombre y lo que hace es absolutamente increíble en el béisbol que jugamos hoy en día”, dijo Arrighetti sobre Arráez. “Significa mucho para mí, sin duda. También me quito el sombrero ante él. Me dio un batazo con el mismo lanzamiento [un sencillo en el quinto episodio]. No es como si pudiera simplemente irme sintiéndome muy bien que digamos. No es que se haya ido de 3-0 contra mí. Él también me ganó. Fue un momento realmente genial para mí, sin duda. Estaba muy consciente de ello”.

Luis Arráez (15).jpg El venezolano Luis Arráez, de los Padres de San Diego, festeja luego de conectar un sencillo en el juego del sábado 4 de mayo de 2024, ante los Diamondbacks de Arizona. AP Foto/Matt York

Arráez está en camino a su tercer título de bateo consecutivo. Será una gesta unica en el béisbol, pues seria de manera seguida con tres equipos distintos.

