Lanzador de los Marlins se enfoca en demostrar su valor tras ausencia de 657 días

"He estado fuera del juego por un tiempo y siento que muchas veces la gente lo olvida", le comentó Fulton al portal oficial de los peces recientemente. "Siento que me estaba yendo muy bien antes de lesionarme y quiero demostrarle a la gente que sigo siendo la misma persona de antes. Sigo teniendo confianza y la capacidad de sacar outs. Seguiré saliendo a hacer mi trabajo. Solo estoy entusiasmado de volver. En realidad no tengo más palabras que esas", añadió.