Lanzador de Washington se disculpa tras polémica con Willson Contreras: "Nunca fue mi intención"

Cade Cavalli #24 de los Washington Nationals lanza contra los Boston Red Sox durante la primera entrada en Fenway Park el 30 de junio de 2026 en Boston, Massachusetts.

El lanzador de los Washington Nationals, Cade Cavalli, ofreció disculpas públicas este miércoles después de la polémica que protagonizó con el primera base venezolano Willson Contreras durante el triunfo 8-1 sobre los Boston Red Sox.

El incidente ocurrió en la cuarta entrada, cuando Cavalli ponchó a Contreras con cuenta llena y le gritó "sit down, boy" ("siéntate, chico"), una expresión que generó una fuerte reacción debido a que la palabra "boy" tiene una carga histórica racista en Estados Unidos cuando se utiliza para dirigirse a personas negras.

"Estoy realmente destrozado por la forma en que se percibió. Obviamente, no hubo ninguna mala intención detrás de eso", declaró Cavalli.

El derecho de 27 años aseguró que la controversia lo afectó profundamente y confesó que no pudo dormir tras conocer la reacción que provocó en redes sociales.

"Me dolió el corazón. Pensé en un niño negro de 13 años en Washington que pudiera verme como un ejemplo y que interpretara mis palabras de una forma que nunca pretendí. Eso me hizo mucho daño", explicó.

Cavalli reconoció que comprende el peso histórico de la palabra utilizada y afirmó que aprendió de lo sucedido.

"Existe una historia detrás de esa palabra. Como competidor, a veces dices cosas que usabas jugando al fútbol, al baloncesto o incluso con mi hermano, sin pensar en ese contexto. Ahora entiendo cómo fue percibido. No volverá a suceder", aseguró.

Tras el ponche, Contreras respondió desde el camino al dugout preguntándole si hablaba con él antes de dirigirse hacia el montículo, lo que provocó un conato de pelea entre ambos equipos. El venezolano fue detenido antes de llegar al lanzador e incluso intentó lanzar su casco por encima del grupo de jugadores.

El altercado terminó con las expulsiones de Willson Contreras, el mánager interino de Boston, Chad Tracy, el jardinero Nate Eaton y el lanzador de Washington, Miles Mikolas.

Cavalli reveló que todavía no ha hablado personalmente con Contreras, aunque espera poder explicarle lo ocurrido.

"No me he comunicado con él todavía, pero espero que escuche mis palabras y entienda que nunca fue esa mi intención. Si lo veo, quiero asegurarme de que lo sepa", concluyó.