lunes 22  de  diciembre 2025
Béisbol

Las Medias Rojas de Boston refuerzan su ofensiva y adquieren al venezolano Willson Contreras

Las Medias Rojas de Boston adquieren a Willson Contreras desde los Cardinals en un canje que incluye a Hunter Dobbins y prospectos, reforzando su ofensiva.

El venezolano Willson Contreras, de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, anota una carrera en un juego, el 25 de agosto de 2025.

DILIP VISHWANAT / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Las Medias Rojas de Boston concretaron un nuevo movimiento importante en el mercado de traspasos al adquirir al primera base Willson Contreras desde los St. Louis Cardinals, en una operación que refuerza de forma directa el corazón de su alineación para la próxima temporada.

A cambio, los Cardinals recibirán al lanzador derecho Hunter Dobbins y a los prospectos Yhoiker Fajardo y Blake Aita. Además, las Medias Rojas de Boston obtendrán 8 millones de dólares para ayudar a cubrir el salario del veterano bateador.

Contreras acepta el traspaso y llega con contrato vigente

Contreras, de 33 años, aceptó renunciar a su cláusula de no traspaso para facilitar la operación. El receptor reconvertido en inicialista todavía tiene pendientes 36,5 millones de dólares por dos temporadas, además de una opción de club para 2028 valorada en 17,5 millones, con un buyout de 5 millones.

El venezolano firmó originalmente un contrato de cinco años y 87,5 millones de dólares con St. Louis en diciembre de 2022.

Producción sólida en 2025

Durante la temporada 2025, Contreras disputó 135 partidos, en los que conectó 20 jonrones, impulsó 80 carreras y registró un OPS de .791, números que lo consolidan como un bate confiable y con poder para la alineación de las Medias Rojas de Boston.

Tres veces All-Star, Contreras aporta además experiencia y liderazgo a un equipo que busca volver a competir al más alto nivel en la Liga Americana.

Las piezas que llegan a St. Louis

Hunter Dobbins (26 años): lanzó 61 entradas en su temporada de novato, con 4.13 de ERA, 3.87 de FIP y 6.6 ponches por cada nueve innings, incluyendo 11 aperturas.

Yhoiker Fajardo (18 años): dejó una ERA de 2.25 y 10.4 K/9 en 72 entradas entre Clase A y rookie ball.

Blake Aita (22 años): trabajó 115.1 innings en Clase A, con 3.98 de ERA y 99 ponches.

Las Medias Rojas de Boston siguen activas en el mercado

Este canje es el segundo gran acuerdo reciente entre las Medias Rojas de Boston y los Cardinals, luego de que Boston también adquiriera al lanzador derecho Sonny Gray en una operación importante realizada a finales de noviembre.

Con estos movimientos, las Medias Rojas de Boston dejan claro su objetivo de fortalecer tanto la rotación como la ofensiva, apostando por talento probado y experiencia para regresar a la pelea por los playoffs.

Temas
