NBA pide aclarar la situación con los Clippers y Leonard

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó este miércoles que la liga no se apresurará a pronunciarse sobre las acusaciones de que Los Ángeles Clippers eludieron el tope salarial

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó este miércoles que la liga no se apresurará a pronunciarse sobre las acusaciones de que Los Ángeles Clippers eludieron el tope salarial mediante un supuesto acuerdo de patrocinio fraudulento para Kawhi Leonard.

"Me reservo el juicio porque no conozco los hechos", dijo Silver en una rueda de prensa tras la reunión de la junta de gobernadores de la liga en Nueva York.

Malik Beasley #5 de los Detroit Pistons reacciona en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Este contra los New York Knicks en el Little Caesars Arena el 27 de abril de 2025 en Detroit, Michigan. 
Jugador de NBA envuelto en polémica por apuestas: Malik Beasley bajo investigación
El jugador Precious Achiuwa, en ese entonces de los Knicks de Nueva York, se prepara para hacer un tiro en un partido contra los Warriors de Golden State, el 4 de marzo de 2025.
Preciuos Achiuwa, el posible nuevo fichaje del Heat

"No sé lo que le pagaron a Kawhi. No sé lo que hizo o dejó de hacer. Dejaremos todo eso a la investigación".

Un pódcast del periodista Pablo Torre denunció este mes que los Clippers burlaron el límite salarial mediante una empresa hoy en quiebra, Aspiration, en la que el propietario del equipo, Steve Ballmer, figuraba como inversor.

Torre reveló que Leonard firmó en 2021 un contrato de cuatro años y 28 millones de dólares para promocionar Aspiration, aunque nunca llegó a hacerlo. Según dijo, un ejemplo de la compañía —que pidió no ser identificado— le aseguró que el pago buscaba eludir las normas del tope salarial de la NBA.

Los Clippers y el propio Ballmer han rechazado con firmeza la acusación, mientras que Silver señaló el miércoles que será la liga la que deba demostrar si existía alguna irregularidad.

"La carga recae sobre la liga si vamos a disciplinar a un equipo, un propietario, un jugador o cualquier miembro constituyente de la liga", dijo Silver. "Creo que como con cualquier proceso que requiera un sentido fundamental de justicia, la carga debe estar en la parte que está, en esencia, presentando esos cargos".

Picsart_25-01-06_13-46-14-374.jpg
El alero de Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard celebra su regreso a la NBA tras una larga lesion

El alero de Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard celebra su regreso a la NBA tras una larga lesion

Silver dijo que el objetivo de una investigación era determinar "si realmente hubo impropiedad" y que él "sería reacio a actuar si hubiera una especie de mera apariencia de impropiedad.

Leonard firmó en agosto de 2021 una extensión de cuatro años por 173 millones de dólares con los Clippers, y un mes después la franquicia cerró un acuerdo de patrocinio de 300 millones con Aspiration, cuyo nombre llegó a lucir en las camisetas del equipo.

Ballmer reconoció que los Clippers "hicieron una presentación" de Leonard a Aspiration, algo permitido por las normas de la liga, pero aseguró que el club no tuvo participación en ningún acuerdo de patrocinio separado entre la empresa y el jugador.

En una entrevista con ESPN, Ballmer afirmó que él mismo estaba "estafado" por Aspiration, al igual que otros inversores.

Silver dijo que tenía "poderes muy amplios en estas situaciones" para imponer sanciones, pero que sólo lo haría si la investigación de la liga confirma la comisión de delitos.

