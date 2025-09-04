jueves 4  de  septiembre 2025
Así sería el quinteto del Heat para el arranque de la temporada a falta de fichajes de última hora

Tras la salida de algunas piezas y el arribo de otras durante el receso entre campañas, el Heat de Miami parece tener definido a su escuadrón titular

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Para algunos aficionados del Heat de Miami, la temporada muerta del equipo ha sido exitosa, mientras que otros la consideran demasiado modesta. De cualquier forma, con la campaña regular de la NBA cada vez más cerca, todo parece indicar que el equipo de Erik Spoelstra ya tiene definido a su escuadrón de batalla para el torneo, incluyendo al quinteto titular.

Después de una contienda anterior en la que finalizaron con récord de 37-45 (octavos en la Conferencia Este) y en la que fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Cavaliers de Cleveland, los muchachos del sur de la Florida tienen bastante trabajo por delante en el venidero campeonato con miras a recuperar el prestigio y la confianza de su afición.

Hasta la fecha, Miami ha confirmado que no contará con cuatro de los jugadores que formaron parte de su plantilla en la zafra pasada. Duncan Robinson, el histórico lanzador de triples del Heat, pasó a los Pistons de Detroit tras un cambio por Simone Fontecchio.

Asimismo, la llegada de Norman Powell desde los Clippers de Los Ángeles significó la entrega de Kevin Love y Kyle Anderson. Y más recientemente, Haywood Highsmith fue enviado a los Nets de Brooklyn por una selección de segunda ronda en el draft de 2026.

En cuanto a los arribos se refiere, además de Powell y Fontecchio, el Heat también anunció que mantendrá a Davion Mitchell, además de las llegadas de Kasparas Jakuionis y Vladislav Goldin.

Así quedaría el quinteto del Heat

PG: Tyler Herro

SG: Norman Powell

SF: Andrew Wiggins

PF: Bam Adebayo

C: Kel’el Ware

En la actualidad, Adebayo es el jugador de Miami con un mayor salario, pues tiene previsto percibir 37.1 millones de dólares. El siguiente en el listado sería Herro, con un salario de $31 millones y el podio lo cerraría Wiggins ($28.2 millones).

Terry Rozier se ubica en la cuarta casilla con $24.9 millones de un salario garantizado de $26.6MM en la actualidad, mientras que el quinteto más millonario del Heat lo completa Powell, quien es dueño de un salario de $20.5 millones, muy superior al del siguiente en la lista (Mitchell, un estimado de $11.5MM).

