viernes 24  de  julio 2026
Fútbol

Rodri será operado de la espalda y Maresca confía en recuperarlo para el Manchester City

Rodri será operado de la espalda la próxima semana, confirmó Enzo Maresca. El nuevo técnico del Manchester City aseguró que cuenta con el mediocampista

El delantero español número 25, Víctor Muñoz, el delantero número 7, Ferran Torres, el delantero número 21, Mikel Oyarzabal, el centrocampista número 16, Rodri, y el centrocampista número 15, Alex Baena, celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington el 14 de julio de 2026.

El delantero español número 25, Víctor Muñoz, el delantero número 7, Ferran Torres, el delantero número 21, Mikel Oyarzabal, el centrocampista número 16, Rodri, y el centrocampista número 15, Alex Baena, celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington el 14 de julio de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El centrocampista español Rodri será sometido a una cirugía de espalda la próxima semana, confirmó este viernes el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, quien también despejó las dudas sobre el futuro del campeón del mundo al asegurar que cuenta plenamente con él para el proyecto.

El mediocampista llega a esta intervención tras superar una temporada marcada por las lesiones. Después de sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior en 2024, logró recuperarse y fue una de las figuras de España en la conquista del Mundial 2026.

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Maresca no quiso precisar el tiempo que permanecerá de baja, aunque explicó que la prioridad es que el jugador complete su recuperación.

"La cirugía será, creo, el lunes. Después necesita vacaciones, descansar y recuperarse. Luego volverá con nosotros", afirmó el técnico italiano.

Maresca descarta una salida de Rodri

En medio de los rumores sobre un posible cambio de club, el entrenador aseguró que es normal que exista interés por uno de los mejores mediocampistas del mundo.

"Cuando tienes un jugador de ese nivel siempre habrá especulaciones. Ganó el Mundial y fue uno de los mejores futbolistas del torneo. Creo que cualquier entrenador querría tener a Rodri porque es un jugador de primer nivel", señaló.

El reto de suceder a Guardiola

Maresca ofreció estas declaraciones durante su presentación oficial como nuevo entrenador del Manchester City, después de la salida de Pep Guardiola, quien puso fin a una histórica etapa de diez temporadas al frente del club.

El italiano, que ya trabajó como asistente de Guardiola y también dirigió al Leicester City y al Chelsea, reconoció que asumir el banquillo del City representa un enorme desafío.

"Es un privilegio. Siempre he dicho que Pep ha sido probablemente el mejor entrenador del mundo en los últimos 20 o 25 años, pero esto representa un reto muy bonito", comentó.

Mantener la identidad del City

Maresca aseguró que pretende conservar la filosofía que convirtió al Manchester City en una de las potencias del fútbol europeo.

"Intentaremos ser un equipo dominante con el balón, controlar los partidos, imponer nuestra idea de juego y, sobre todo, hacer lo más importante en el fútbol: ganar partidos", explicó.

El técnico de 46 años inicia así su tercera etapa en el club, donde anteriormente dirigió al equipo juvenil y posteriormente integró el cuerpo técnico de Guardiola durante la histórica temporada 2022-23, en la que el City conquistó la Premier League, la Champions League y la FA Cup.

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