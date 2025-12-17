miércoles 17  de  diciembre 2025
Dembélé respalda su Balón de Oro con el premio "The Best" de la FIFA

El jugador francés del PSG, Ousmane Dembélé, se quedó con la distinción masculina del galardón, mientras que la española Aitana Bonmatí ganó el femenino

El delantero francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé (derecha), y la centrocampista española del Barcelona, Aitana Bonmatí, posan después de recibir los premios Balón de Oro durante la ceremonia de entrega en el Teatro du Châtelet en París, el 22 de septiembre de 2025.

El delantero francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé (derecha), y la centrocampista española del Barcelona, Aitana Bonmatí, posan después de recibir los premios "Balón de Oro" durante la ceremonia de entrega en el Teatro du Châtelet en París, el 22 de septiembre de 2025.

Franck FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Ya premiados con el Balón de Oro el pasado mes de septiembre, el atacante francés del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé, y la centrocampista española Aitana Bonmatí ganaron este martes los trofeos a mejores futbolistas en la ceremonia "The Best" de la FIFA en Doha.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.

Por su parte, Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo "The Best" por tercera ocasión consecutiva.

Lo consiguió meses después de haber añadido a su vitrina también su tercer Balón de Oro al hilo, pese a haber perdido la final de Liga de Campeones y de la Eurocopa.

"Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

Golazos latinoamericanos

En categoría femenina tampoco hubo sorpresas, con un galardón para Sarina Wiegman, entrenadora de la selección inglesa de fútbol.

La neerlandesa conquistó el pasado verano su tercera Eurocopa consecutiva (2017 con Países Bajos, 2022 y 2025 con Inglaterra).

También se entregaron premios a los guardametas: el italiano Gianluigi Donnarumma, actual jugador del Manchester City, fue recompensado por su gran temporada en la portería del PSG, mientras que la inglesa Hannah Hampton, arquera del Chelsea y ganadora de la Eurocopa 2025, se llevó el trofeo femenino.

Latinoamérica brilló en los galardones a mejores goles del año, con el premio Puskas para el fútbol masculino y el Marta para el balompié femenino.

Una chilena anotada por el argentino Santiago Montiel, de Independiente de Avellaneda, contra Independiente Rivadavia en mayo de 2025, en un partido del campeonato argentino, recibió el Puskas.

"La verdad es que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio", declaró el lateral izquierdo de 25 años, primo de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar 2022.

El premio Marta fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, "La Maga", autora de un golazo de escorpión con los colores de Tigres.

La actual futbolista del Orlando Pride, de la liga femenina norteamericana, anotó la diana contra Guadalajara el pasado mes de marzo, aprovechando un centro de la española Jenni Hermoso.

Los premiados fueron decididos por el voto de aficionados, de periodistas especializados y de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales.

FUENTE: AFP

