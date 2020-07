Y es que hablar de Messi o de Cristiano siempre genera controversias y emociones. Los análisis quedan de lado cuando emergen las pasiones y estos dos futbolistas llevan casi 15 años dejándonos ver lo mejor de ellos y provocando todo tipo de respuestas entre fanáticos y periodistas que a veces con sus actitudes fungen de fanáticos.

La semana pasada fue especial para el cronista del fútbol cuando el Madrid se ponía líder del torneo por culpa de la irregularidad del Barcelona y en complicidad con la controversia arbitral y su tecnología, entonces apareció de costado Messi como tema central de las charlas deportivas.

El 10 Argentino, aun no ha hablado, pero pareciera que si… Manu Carreño desde el muy respetable y prestigioso micrófono de la Cadena Ser en su programa El Larguero ignoró el resultado del Madrid para adelantar unas frases que se convirtieron en explosión mediática: “Messi ha detenido su renovación con el Barca y ha dejado saber a su entorno que se marcha del equipo Culé hastiado por sentirse responsable de todo lo malo que pasa en el Clan Barca”.

La noticia corrió en la voz del comunicador español por todos los confines de la Tierra en solo minutos y nadie habló o analizó el triunfo del Madrid, sino la supuesta dimisión de Messi.

Por eso es Messi y por eso es diferente. Ocurrió algo similar en Estados Unidos hace 4 años cuando el 10 de Argentina decidió renunciar a su selección justo después de caer derrotada ante Chile en la final de la Copa America Centenario. Duro un minuto la noticia de Chile campeón. Todo fue Messi y su renuncia a la Albiceleste. Se robó Messi la noticia. Él puede y él lo hace.

Aún se sigue hablando de Messi y su supuesta partida. Llevamos casi 7 días tocando el tema en un mundo en donde las noticias duran 24 horas y nos hacen recordar la leyenda en el anillo de Grondona: “Todo Pasa” …menos en el Mundo Messi.

No me imagino un Barcelona sin Messi y menos a Messi en otro equipo. Creo que esta “amenaza” de Lio a través de interpuesta persona (Manu Carreño) no es más que una señal de atentos para los directivos blaugrana que hace rato dan bandazos con sus decisiones.

Filtraciones, malos manejos administrativos, inversiones extrañas, gastos erróneos y un irregular armado de la plantilla que parece no hace feliz a nadie mas allá del presidente Bartomeu y su concilio más cercano.

Messi, dicen está molesto por lo que se dice de él. Que es quien manda en todo del equipo. No creo que sea cierto, pero el mensaje deja la sensación extraña de que sí manda, aunque creo hace rato no le obedecen. Neymar aún en el PSG es la muestra más clara de ello, aunque el que quiso irse fue el brasileño y el alma “pesetera” de su padre.

La verdad Messi nació para el Barça y creo ahí va a terminar su carrera como futbolista activo a pesar de las turbulencias que generan algunos resultados y muchos rendimientos. Ese es el real problema del Barça. Una temporada deportiva que no se compadece con sus antecedentes, jugando muy mal fútbol, salvo el partido último ante el Villarreal.

Los cuatro puntos en desventaja frente al Madrid en LaLiga, aunque vivos aun en Champions pone nerviosos a muchos entre ellos al mismo Messi que hace días viene afirmando que jugando así no se puede aspirar a ganar el torneo Europeo.

En el Barça sacrificaron a Valverde por no jugar a lo que quiere la zona noble blaugrana, pero trajeron al extraviado Setién “rescatado de las vacas” que tampoco se ha ganado el respeto de una plantilla ni con su discurso ni con su sistema. El Barcelona se ahoga en un fútbol fracturado al que parece la pandemia le robó su esencia… y entonces Messi “explota”, el planeta se detiene, hablamos todos, analizamos y hacemos juicios hasta que un muy cercano a Messi como Cesar “el Chelito” Delgado en Twitter nos manda un mensaje contundente: “CONFIRMADISIMO!!! Messi se va del Barcelona”.

Eran las 10:07 de la mañana del 3 de Julio en Rosario, Argentina y otra vez el rumor se hacía noticia.

Insisto, no creo que Messi abandone al Barça, pero ahora sí me queda la duda. Messi esta presionando… entonces, Sí Manda.

