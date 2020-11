El delantero italiano ha protagonizado una carrera llena de escándalos. No desarrolló todo su potencial como jugador debido a su indisciplina.

Ha hecho una serie de comentarios desafortunados, uno de los que más llamó la atención fue “ofrecer” sexualmente a su novia, Fanny Neguesha, al equipo completo del Real Madrid si remontaban un 4-1 al Dortmund en las semifinales de Champions en 2013.

“Si el Real Madrid regresa a la Liga de Campeones, dejaré que mi novia se acueste con ellos”, dijo el delantero de Italia a los periódicos españoles AS y Marca.

Luego del comentario, como era de esperarse, la modelo belga terminó su relación con el espigado jugador.

Antes y después hubo choques en auto, declaraciones escandalosas, episodios de indisciplina, se rehusó a dejar el tabaco, insultó a la afición y provocó hasta un incendio cuando estaba en el City. Balotelli estaba en el baño lanzando fuegos artificiales por la ventana junto a un grupo de amigos, el fuego prendió varias toallas y se propagó por toda la casa…

2. Eric Cantona

Sus problemas de indisciplina se repitieron a lo largo de los años debido a su carácter complicado y agresivo. Su primer “episodio” fue una entrada criminal ante Michel Der Zakarian en Francia. Luego vendrían pelotazos a la afición, a un árbitro y la amenaza de retirarse a los 25 años. Luego se fue al fútbol inglés, jugó con el Leeds y posteriormente con el Manchester United.

El 25 de enero de 1995, Cantona cometió quizás la falta más grave de un jugador hacia un fanático. El francés fue expulsado y cuando se retiraba al vestuario, un hincha le gritó: “Vuélvete a Francia con tu p… madre, bastardo”. Sin meditar ni un instante Cantona agredió al aficionado.

A los 54 años sigue suscitando escándalos, el año pasado subió un video pornográfico a Instagram que tuvo que ser retirado.

Cantona Crazy Moments Bad Boy The KING Rguilan

3. Zlatan Ibrahimovic

Luego de leer la biografía del sueco Zlatan Ibrahimovic se deduce que su personalidad se construye como un mecanismo de defensa. Amado y odiado Zlatan no deja indiferente a nadie y desde luego la humildad no es su fuerte. Sus frases son tan inverosímiles que la mayoría de las veces suenan como una broma.

zlatan Ibrahimovic cocky moments

Sus frases más recordadas:

“Vine como rey y me voy como leyenda”, hablando de su paso por el París Saint-Germain.

“Si reemplazan la Torre Eiffel por mi estatua, me quedaré, lo prometo”

“No necesito el Balón de Oro para saber que soy el mejor”

“Una cosa está clara: No merece la pena ver un Mundial sin mí”, después de quedar eliminado del Mundial de Brasil 2014.

“Sólo Dios sabe… Y estás hablando con él ahora”, cuando le preguntaron quien ganaría el Mundial.

“Soy como el buen vino: cuanto más viejo, mejor”

“La calidad tiene un precio. No entiendo las críticas. Cuanto más dinero gano, más ingresa a Francia en impuestos”, luego que le cuestionaran su sueldo en el PSG.

“Si me hubiese dedicado al taekwondo seguramente habría ganado varias medallas olímpicas”.

4. Allen Iverson

De un carácter muy complejo, el exjugador de la NBA ofreció quizás una de las ruedas de prensa más polémicas de la historia. Era conocido por saltarse los entrenamientos y por su difícil relación con el entrenador Larry Brown. Dijo que los entrenamientos representaban un tema menor y lo que importaba eran los resultados en la cancha. Se ha dicho también que tenía problemas con el alcohol.

Allen Iverson's legendary practice rant [FULL] | ESPN Archives

5. Diego Maradona

La cantidad de barbaridades que ha hecho y dicho Maradona a lo largo de su vida podrían escribirse en varios libros. El ex camiseta 10 de la selección argentina se ha visto inmiscuido en un escándalo tras otro durante más de tres décadas. Aquí los más llamativos:

Positivo en efedrina en el Mundial de 1994.

Positivo en cocaína en 1991 cuando jugaba en el Napoli.

En 1994 sacó un rifle para “espantar” a un grupo de periodistas e hirió a seis de ellos.

En 2014 su novia Rocío Oliva lo denunció por violencia doméstica.

Las declaraciones más POLÉMICAS de MARADONA

6. John McEnroe

El estadounidense ganó siete torneos de Grand Slam y se mantuvo como número 1 durante 170 semanas, pero también es recordado por ser uno de los tenistas más polémicos de la historia. No controlar sus nervios y tenía un temperamento inusual para un tenista. Las discusiones con los jueces se repetían, pero la más famosa fue en Wimbledon en 1981.

En un partido ante su compatriota Tom Gullikson, el juez de silla cantó una bola fuera y McEnroe dijo: “no, no puedes estar hablando en serio”. Con esta frase tituló su autobiografía.

John McEnroe’s epic Wimbledon meltdown: ‘You cannot be serious!’ | ESPN Archives

7. Yasiel Puig

Es uno de los peloteros más controversiales de la MLB y estaba supuesto a convertirse en una superestrella. No es casualidad que su apodo sea “El Caballo Loco” y que se le vea con frecuencia lamiendo su bate.

En 2013 fue detenido en dos ocasiones por manejo temerario, provocando que los Dodgers indicaran que estaban “muy decepcionados” con su conducta. En uno de los casos, la madre de Puig le acompañaba en el auto. En 2015 se peleó con el portero de un bar en Miami. Y, entonces estpan los incidentes dentro del terreno de juego.

MLB | Yasiel Puig is a UFC Player? - Fights

8. Megan Rapinoe

Es una de las mejores jugadoras de fútbol del mundo, es conocida en todo el planeta no solo por su talento, sino por sus polémicas declaraciones contra el presidente Donald Trump y su lucha por el pago equitativo para las mujeres.

“No iré a la p… casa blanca, no vamos a ser invitadas, no tengo dudas”, dijo luego de ganar la cuarta Copa de EE. UU. en el Mundial Femenino. Ha dicho que Trump es un presidente ignorante, sexista y misógino. También arremetió contra la FIFA. “No creo que la FIFA nos tenga, en general, el mismo nivel de respeto que tiene hacia los hombres”.

Megan Rapinoe Calls Donald Trump A ‘White Nationalist’

9. Dennis Rodman

El estrafalario exjugador de la NBA ha generado un sinfín de polémicas a lo largo de su vida. Sus controversiales relaciones con Madonna, Carmen Electra y el dictador Kim Jung-Un han sido portada en muchos medios de comunicación del planeta, además de su intento de suicidio.

Rodman aseguró hace pocos días que ora por la salud de su gran amigo Kin Jung-Un y aseguró que Madonna le ofreció $20 millones para quedar embarazada. También reconoció que se casó con Carmen Electra “inconsciente” y sorprendió al mundo cuando se vistió de “novia” para la presentación de su autobiografía ‘Bad As I Wanna Be’ (Malo como quiero ser).

The Bizarre Story of Dennis Rodman's Love for North Korea

10. Serena Williams

La menor de las hermanas Williams en septiembre cumple 39 años y su paso por el tenis ha sido iluminado no solo por su maravilloso juego, sino por su temperamento explosivo. La considerada mejor tenista de la historia confesó que a lo largo de su vida ha superado los obstáculos. “Cuando era pequeña me dijeron que no podría cumplir mis sueños por ser mujer, y aún menos por el color de mi piel”.

Desde llamar ladrón a un juez de línea hasta una amenaza de muerte (también contra un juez), la diva del tenis ha denunciado conspiraciones en su contra y boicoteado Indian Wells, todo eso sumado a sus ataques de ira en la cancha por frustraciones o “roces” con las rivales.

2018 US Open Highlights: Serena Williams' dispute overshadows Naomi Osaka's final win | ESPN

