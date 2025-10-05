Los Miami Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos y caen ante los Panthers

El entrenador en jefe Mike McDaniel de los Miami Dolphins observa el tercer cuarto contra los Carolina Panthers en el partido en el Bank of America Stadium el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte.

Los Miami Dolphins volvieron a tropezar en una temporada que parece ir de mal en peor. El equipo de Mike McDaniel cayó 27-24 ante los Carolina Panthers, desperdiciando una ventaja de 17-0 en el segundo cuarto y sumando su cuarta derrota del año.

Lo que comenzó como una tarde tranquila en el Bank of America Stadium terminó en frustración total. Pese a que Tua Tagovailoa conectó un espectacular pase de 46 yardas con Jaylen Waddle para recuperar la ventaja en el último cuarto, la defensa de Miami volvió a fallar, permitiendo un avance de 83 yardas en ocho jugadas que selló la remontada local.

Los Dolphins ahora tienen un registro de 1-4, lo que deja al equipo prácticamente fuera de la pelea por los playoffs si no logra una reacción inmediata.

Mike McDaniel (3) El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada. AFP

Mike McDaniel, en la cuerda floja de los Dolphins

El entrenador Mike McDaniel afronta uno de los momentos más críticos de su etapa al frente de los Dolphins. Ya en pretemporada se cuestionaba su continuidad, y tras el nuevo tropiezo ante Carolina, su puesto vuelve a estar en riesgo.

McDaniel comenzó la campaña bajo presión tras perder los dos primeros partidos ante Colts y Patriots, y aunque el triunfo ante los Jets dio un respiro temporal, la derrota ante los Panthers reabre el debate sobre su capacidad para enderezar el rumbo del equipo.

Las decisiones tácticas, la inconsistencia ofensiva y una defensa que no responde en momentos clave están pasando factura. Si los Dolphins no mejoran en las próximas jornadas —especialmente con los Chargers como siguiente rival—, el futuro de McDaniel podría definirse mucho antes de lo previsto.

Una defensa sin respuestas y un ataque que se apaga

La defensa de Miami volvió a ser su mayor problema. Incapaz de detener el juego terrestre, permitió más de 200 yardas por tierra, incluyendo dos carreras largas que cambiaron el rumbo del encuentro. El equipo mostró falta de intensidad y una preocupante desconexión en la segunda mitad.

En ofensiva, Tagovailoa cumplió con momentos brillantes, pero la falta de Tyreek Hill, fuera por lesión de rodilla, ha dejado al ataque sin su principal arma explosiva. Jaylen Waddle destacó con su touchdown de larga distancia, pero la inconsistencia sigue marcando al equipo.

Lo que viene para Miami

Con marca de 1-4, los Dolphins recibirán a los Los Angeles Chargers en el Hard Rock Stadium, un partido que puede ser decisivo para la continuidad de McDaniel y el futuro inmediato del equipo.

De no revertir la tendencia, la temporada 2025 podría convertirse en una de las más decepcionantes de los últimos años para una franquicia que había comenzado con grandes expectativas.