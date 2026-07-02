Luis Díaz toma el relevo y lidera la ilusión de Colombia en el Mundial

Luis Díaz asumió el papel de líder de la selección colombiana y se ha convertido en la gran esperanza del combinado cafetero en el Mundial 2026 . Mientras figuras como Harry Kane y Michael Olise brillan con Inglaterra y Francia, respectivamente, el extremo del Bayern de Múnich carga con las ilusiones de Colombia , que este viernes enfrentará a Ghana en busca del pase a los octavos de final.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo llegó al torneo rodeada de incertidumbre debido al bajo protagonismo de James Rodríguez y a algunas dudas sobre su rendimiento. Sin embargo, su desempeño en la fase de grupos cambió esa percepción y despertó elogios dentro del fútbol internacional. Uno de ellos llegó de parte del seleccionador de España, Luis de la Fuente, quien incluyó a Colombia entre las candidatas al título y destacó la calidad de su plantel, especialmente la potencia ofensiva encabezada por Luis Díaz.

A sus 29 años, el atacante vive el mejor momento de su carrera y disputa por primera vez una Copa del Mundo. En Rusia 2018 quedó fuera de la convocatoria por una lesión y la ausencia de Colombia en Catar 2022 le impidió debutar en el máximo torneo. En el plano personal también atravesó momentos difíciles, como el secuestro de su padre en 2023, un episodio que marcó profundamente su carrera.

Después de ser una de las figuras en el camino hacia la final de la Copa América y de concretar su fichaje por el Bayern de Múnich, donde comparte ataque con Harry Kane y Michael Olise, Díaz llegó al Mundial como el principal referente ofensivo de Colombia. En el estreno frente a Uzbekistán fue determinante con un gol, una asistencia y un remate al poste, actuación que le valió el premio al Jugador Más Valioso del encuentro. Posteriormente, aunque no marcó frente a República Democrática del Congo ni ante Portugal, fue una pieza clave para que Colombia avanzara invicta a la fase eliminatoria.

Ahora, el conjunto cafetero buscará mantener su buen momento frente a Ghana, selección dirigida por el extécnico colombiano Carlos Queiroz. Con la posibilidad de cruzarse con Argentina en los cuartos de final, Colombia confía en que Luis Díaz vuelva a marcar la diferencia y continúe guiando a un equipo que empieza a consolidarse como uno de los aspirantes a dar la sorpresa en el Mundial.

FUENTE: AFP