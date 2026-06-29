Karol G rompe el silencio tras la victoria de Abelardo de la Espriella y le pide gobernar para todos

La artista sostuvo que la etapa electoral quedó atrás y que el verdadero desafío comienza ahora con el ejercicio del poder.

MIAMI. - La cantante colombiana Karol G irrumpió en el debate político de su país al publicar una carta abierta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que hizo un llamado a ejercer un liderazgo incluyente y dejar atrás la polarización que marcó la reciente campaña presidencial.

El mensaje fue divulgado pocos días después de la victoria del abogado y empresario, una de las principales figuras del resurgimiento de la derecha colombiana, quien logró imponerse en las urnas tras centrar su campaña en la seguridad, el combate a la criminalidad y las críticas al modelo impulsado por el presidente saliente, Gustavo Petro. El ajustado resultado dejó un país dividido entre quienes respaldan el cambio de rumbo y quienes defendían la continuidad del proyecto de izquierda.

Desde las primeras líneas, la intérprete dejó claro que su reflexión no respondía a afinidades partidistas.

“No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país.”

La artista sostuvo que la etapa electoral quedó atrás y que el verdadero desafío comienza ahora con el ejercicio del poder.

“Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos.”

En otro de los fragmentos más destacados, recordó que millones de ciudadanos respaldaron proyectos distintos, aunque comparten el deseo de vivir en una nación más segura, con mayores oportunidades y menos confrontación.

“Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio.”

La ganadora del Grammy también exhortó al mandatario electo a asumir con responsabilidad el respaldo recibido en las urnas.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio. Es una responsabilidad.”

Más adelante insistió en la importancia de escuchar tanto a quienes apoyaron su candidatura como a quienes escogieron otras alternativas políticas.

“Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia.”

En la parte final del texto, la intérprete de Amargura pidió dar prioridad a la educación, la seguridad, las familias, el campo, el emprendimiento y las oportunidades para las nuevas generaciones, antes de concluir con una reflexión sobre el verdadero sentido del liderazgo.

“La historia no los juzga por las promesas que hicieron sino por las vidas que lograron mejorar… Un presidente gana cuando gana su pueblo.”

La publicación generó un amplio intercambio de opiniones en redes sociales. Mientras numerosos usuarios elogiaron el tono conciliador del documento y su llamado a la unidad nacional, otros cuestionaron que la cantante no hubiera emitido pronunciamientos públicos similares durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, pese a las controversias que marcaron esa administración. Sus críticos sostienen que ese silencio contrasta con la carta difundida ahora tras la elección de De la Espriella, mientras que otros defendieron el derecho de la artista a expresar su posición en el momento que considere oportuno.

Más allá del contenido del escrito, la intervención de Karol G volvió a poner sobre la mesa el papel que desempeñan las figuras públicas frente a los grandes acontecimientos políticos. Sin expresar un respaldo o un rechazo directo al nuevo jefe de Estado, la cantante fijó una posición en uno de los momentos de mayor tensión para el país y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los artistas en la vida pública. Al mismo tiempo, su pronunciamiento volvió a colocar bajo escrutinio el silencio que mantuvo durante la administración de Gustavo Petro, un contraste que continúa alimentando la discusión entre seguidores y detractores.