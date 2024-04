Luis Enrique denuncia "especulaciones de todo tipo" sobre su relación con Mbappé

"Lo que es curioso es todo lo que se dice, por una parte de los periodistas, a partir de una noticia inventada. Alguien se ha inventado un insulto (con las imágenes de televisión) y a partir de ahí especulaciones de todo tipo", criticó Luis Enrique.

Kylian Mbappé (8).jpg Kylian Mbappé del París Saint-Germain observa desde la banca el partido contra Lille en la liga francesa, el sábado 10 de febrero de 2024. AP Foto/Thibault Camus

Mbappé también publicó en Instagram una foto suya, de espaldas y aguantando con la mano el brazalete de capitán, cuando abandonaba el terreno de juego del Velódromo de Marsella.

"Vivo todo esto con total tranquilidad. Estoy muy contento con todos los jugadores, Kylian incluido. Siempre se ha comportado de manera admirable", señaló el asturiano.

Estrategia de Luis Enrique:

Asimismo, Luis Enrique también aseguró que parte importante de lidiar con este tipo de situaciones es saber aislar los ruidos externos, en donde constantemente destacan las críticas de periodistas, fanáticos e incluso de otros personajes del balompié profesional.

Los comentarios "no me afectan, no los escucho, no los leo", insistió el extécnico de Barcelona, que se enfrentará a su antiguo equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 10 y 16 de abril.

PSG, líder destacado de la Ligue 1 y el club de mayor jerarquía en el país, está en posición de hacer un triplete histórico: "Me encantaría que acabara bien para PSG, para Kylian, para todo el mundo... Todos estamos en el mismo barco", concluyó.

