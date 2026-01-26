lunes 26  de  enero 2026
Magallanes y Caribes disputarán la Gran Final de la LVBP 2025-2026

Ya hay final en la LVBP: Navegantes del Magallanes enfrentará a Caribes de Anzoátegui por el título de la temporada 2025-2026.

El exgrandeliga Yadier Molina tomó las riendas de Navegantes del Magallanes y los llevó a la gran final de la LVBP

LVBP.com
Por Pedro Felipe Hernández

Ya hay final en el béisbol profesional venezolano. Navegantes del Magallanes selló su clasificación a la Gran Final de la LVBP 2025-2026 tras vencer 3-2 a Bravos de Margarita en el Estadio Monumental de Caracas, y se medirá nuevamente a Caribes de Anzoátegui por el título.

El triunfo confirmó el resurgir del equipo dirigido por Yadier Molina, quien pasó de no ganar en Caracas durante su primera temporada como mánager, a clasificar en la capital a su primera Gran Final en la liga venezolana, apenas en su segunda campaña al mando del Buque.

Remontada y carácter magallanero

Magallanes volvió a mostrar su sello en el Round Robin: remontar en el tramo final. El equipo comenzó el sexto inning abajo 2-0, pero una reacción liderada por Rougned Odor, Jugador Más Valioso del club en la postemporada, cambió la historia.

Odor abrió la rebelión con un sencillo y un robo de base clave, seguido por un hit impulsor de Luis Sardiñas. En el séptimo, los turcos fabricaron las dos carreras definitivas, incluyendo un boleto con bases llenas negociado por Odor que marcó la diferencia.

Con esta victoria, Magallanes extendió a siete su racha de triunfos en el Round Robin, seis de ellos viniendo de atrás desde el séptimo inning.

Magallanes vs Caribes: final confirmada

La Gran Final de la LVBP comenzará este martes en Puerto La Cruz, donde Caribes de Anzoátegui recibirá a los Navegantes del Magallanes en una serie que promete intensidad y revancha.

Será la cuarta final entre ambos equipos y la primera desde la temporada 2021-2022, cuando los filibusteros se impusieron en siete juegos. Magallanes buscará su decimocuarto campeonato, mientras Caribes intentará reafirmar su dominio reciente en instancias decisivas.

En Venezuela, el camino al título ya está definido: hay final y es Magallanes contra Caribes.

