Marlins pasan de ser el equipo más caliente en la MLB a lidiar con un nuevo bajón

El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, camina de vuelta al dugout durante un compromiso, el 14 de junio de 2025.

Los Marlins de Miami han experimentado un cambio del cielo a la tierra en los últimos días. Con excepción de los Cerveceros de Milwaukee , ningún equipo en todas las Grandes Ligas pudo mantener el ritmo de los peces durante siete semanas.

Luego de barrer a los Yanquis de Nueva York por primera vez en la historia de la franquicia el 3 de agosto, los dirigidos por Clayton McCullough colocaron su récord en .500, algo particularmente significativo al considerar que, en un punto, llegaron a estar hasta 16 juegos por debajo de esa marca en este torneo.

Sin embargo, tras la derrota del martes por 4-3 ante los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field, los Marlins tienen un registro de 2-7 desde entonces y cayeron cinco juegos por debajo de .500 por primera ocasión desde el 28 de julio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Marlins (@marlins)

Es una nueva muestra de cuán compleja puede ser una larga temporada de 162 encuentros en la MLB, en especial para un conjunto de Miami que tiene mucha juventud e inexperiencia en sus filas.

"Definitivamente va a cambiar", señaló McCullough en declaraciones para el portal oficial del club. "En algunas oportunidades pasas por rachas en las que sientes que, por un lado, no puedes volver a perder. Y por el otro, sientes que tienes que disputar un juego perfecto en todas las facetas para ganar y no tenemos que jugar perfecto. Sabemos que debemos jugar bien. Y en este momento, sí, ha sido un camino difícil en los últimos tres o cuatro días, pero todo lo que podemos hacer es regresar mañana y enfocarnos en lo que podemos controlar", agregó.

Problemas en la lomita

Una de las principales razones para el mal momento que atraviesa el equipo tiene que ver con el pitcheo. Entre el 13 de junio y el 3 de agosto, los Marlins registraron una efectividad combinada de 3.36, que fue la segunda mejor en ese lapso. No obstante, desde el 4 de agosto esa cifra se ha elevado a 6.39, la segunda peor, solo por detrás de la cosechada por los serpentineros de los Rockies de Colorado.

"Simplemente intentas mejorar para cuando esas oportunidades vuelvan a llegar", explicó McCullough. "Porque va a cambiar. El sol saldrá mañana y tendremos un juego en el que habrá oportunidad de ganar".