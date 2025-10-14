martes 14  de  octubre 2025
Mánager de los Padres renuncia por la "dureza" de las Grandes Ligas

El norteamericano Mike Shildt, quien se desempeñó como dirigente de los Padres hasta esta temporada, llevó al equipo a sus segundos playoffs corridos en 2025

El estadounidense Mike Shildt, mánager de los Padres de San Diego para ese entonces, camina de regreso al dugout durante un desafío, el 30 de septiembre de 2025.

El estadounidense Mike Shildt, mánager de los Padres de San Diego para ese entonces, camina de regreso al dugout durante un desafío, el 30 de septiembre de 2025.

MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El estadounidense Mike Shildt anunció este lunes su retiro como mánager de los Padres de San Diego debido a la "dureza" de la temporada de las Grandes Ligas de béisbol, una decisión sorprendente tras haber llevado al equipo a dos apariciones consecutivas en los playoffs.

El timonel, de 57 años, que dirigió a los Cardenales de San Luis entre 2018 y 2021, llevó a los Padres a las dos primeras campañas consecutivas de la historia de la novena con 90 victorias.

"La dureza de la temporada de béisbol me ha pasado factura mental, física y emocional", escribió Shildt en una carta en la que anuncia su marcha. "Es hora de que me cuide a mí mismo y me retire en mis propios términos".

Shildt había firmado en octubre de 2024 una extensión de contrato hasta la campaña 2027.

Embed

"Es una decisión (la renuncia) que medité durante la temporada y con la que he hecho las paces en los últimos diez días", escribió.

"No hemos alcanzado el objetivo final, pero estoy orgulloso de lo que los jugadores, el personal y la organización han logrado en las dos últimas temporadas".

Los Padres, que no habían llegado a los playoffs en temporadas consecutivas desde 2005-06, terminaron con un balance de 93-69 el año pasado y 90-72 esta campaña.

En el curso anterior cayeron en los playoffs ante los Dodgers de Los Ángeles, que a la postre se proclamaron campeones, y este mes perdieron ante los Cachorros de Chicago en la ronda de comodines.

Shildt logró un récord de 183-141 en dos campañas y 5-5 en los playoffs con los Padres. En total, su marca como mánager en las Mayores es de 435-340.

Agradecimiento en la organización

"Queremos felicitar a Mike por su exitosa carrera y agradecerle sus importantes contribuciones a los Padres y a la comunidad de San Diego durante los últimos cuatro años", declaró el director general del equipo californiano, A.J. Preller, en un comunicado.

"Su dedicación y pasión por el béisbol dejarán huella en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su nueva etapa", agregó.

Preller afirmó que el equipo ya ha comenzado a buscar un nuevo mánager.

FUENTE: AFP

