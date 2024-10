Mánager Terry Francona vuelve al ruedo ahora con Cincinnati

Una persona cercana a la situación confirmó el jueves el contrato, a condición de permanecer anónima, porque los Rojos no han anunciado la decisión.

Francona reemplazará a David Bell, quien fue despedido por el club en los últimos días de lo que era su sexta campaña al frente.

Bell acumuló una foja de 409-456 con los Rojos.

Francona, quien cumplirá 66 años en abril, jugó con Cincinnati en 1987. Bateó para .227 con tres vuelacercas y 12 impulsadas en 102 duelos.

Ha aparecido poco en público desde que dejó las riendas de los Guardianes. Regresó brevemente a Cleveland en el verano para ayudar en la inauguración de un restaurante del que es copropietario.

franconamlb.jpg Foto del 21 de abril del 2023, el mánager de los Guardianes de Cleveland Terry Francona observa una sesión de práctica de bateo antes del juego ante Marlins. El miércoles 28 de junio del 2023, Francona se perderá su segundo encuentro consecutivo tras sentirse mal el martes antes del duelo ante los Reales en MLB AP /Nick Cammett

Una de las figuras más queridas en el béisbol durante años, Francona tuvo una foja de 1.950.1.672 a lo largo de 23 temporadas como manager de las mayores con Filadelfia (1997-2000), los Medias Rojas (2004-2011) y los Guardianes (2013-23).

Fue afectado por problemas médicos graves durante sus últimos años en Cleveland, pero nunca llegó a considerar que su salida del club era un retiro.

“Nunca estuve realmente preocupado por la palabra ‘retiro’”, comentó el año pasado. “Supongo que, cuando dices retiro, es como que te vas a casa y no haces nada. No me siento así tampoco. Se nos ocurrirá algo que tenga sentido”.

Parece que ha encontrado ese “algo” en el otro extremo del estado de Ohio.

Con 1.950 triunfos, ocupa el 13er sitio en la lista histórica, entre Casey Stengel (1.905) y Leo Durocher (2.088), otros dos pilotos adorados por los fanáticos y los peloteros.

FUENTE: AP