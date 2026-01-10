Manchester City firma una goleada escandalosa: 10-1 al Exeter y aviso al fútbol inglés

El centrocampista ghanés # 42 del Manchester City, Antoine Semenyo (L), celebra el sexto gol del equipo durante el partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre Manchester City y Exeter City en el Etihad Stadium en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 10 de enero de 2026.

El Manchester City protagonizó una de las palizas más impactantes del fútbol inglés en los últimos años al aplastar 10-1 al Exeter City en la tercera ronda de la FA Cup . El marcador no solo refleja una diferencia de categoría, sino una exhibición de poder absoluto que convirtió el Etihad Stadium en un verdadero campo de entrenamiento para los hombres de Pep Guardiola .

El resultado es histórico: es la mayor goleada del City desde 1987, cuando venció 10-1 al Huddersfield, y confirma que cuando el campeón acelera, no hay rival capaz de contenerlo.

Un partido decidido antes del descanso

Desde el primer minuto, el City dejó claro que no habría milagros. Max Alleyne abrió el marcador al minuto 12 y, apenas doce minutos después, Rodri marcó el 2-0 con un misil desde fuera del área, su primer gol desde mayo de 2024 tras una larga etapa de lesiones.

El Exeter nunca logró reaccionar. Dos autogoles consecutivos de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater justo antes del descanso dejaron el partido completamente liquidado: 4-0 al entretiempo y una eliminatoria sentenciada.

El segundo tiempo fue una humillación

Lejos de bajar el ritmo, el Manchester City convirtió la segunda mitad en una auténtica ejecución futbolística.

Rico Lewis, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly, Ryan McAidoo (17 años) y Lewis nuevamente llevaron el marcador hasta cifras de videojuego.

El Exeter apenas pudo marcar un gol de honor por medio de George Birch, que no evitó que la noche quedara grabada como una de las más duras en la historia reciente del club.

Un debut de lujo en una noche brutal

Dentro de la avalancha apareció un nombre propio: Antoine Semenyo, fichado apenas un día antes desde el Bournemouth por 65 millones de libras, marcó en su debut con el City y fue una pesadilla constante para la defensa rival.

Que un refuerzo recién llegado haya anotado en una goleada de dos dígitos resume el nivel de superioridad que mostró el equipo.

Guardiola envía un mensaje sin estar en el banquillo

Aunque Pep Guardiola cumplía sanción y no estuvo en la banda, su intención fue clara desde la alineación: puso un once fuerte, con Erling Haaland, Rodri y varios titulares, para evitar cualquier susto.

El resultado fue una demostración de autoridad justo cuando el City necesitaba recuperar sensaciones tras tres empates consecutivos en la Premier League que lo dejaron a seis puntos del líder Arsenal.

Una paliza que sacude la FA Cup

El 10-1 no solo mete al City en la siguiente ronda: sacude todo el torneo. Es una de las goleadas más grandes en la historia reciente de la FA Cup y un recordatorio de que, cuando el Manchester City entra en modo demoledor, puede destrozar a cualquier rival.

Esta no fue una victoria.

Fue una declaración de poder.

¿Dónde queda este 10-1 en la historia de la FA Cup?

Aunque 10-1 es una cifra extraordinaria, no es el récord absoluto de la FA Cup. La mayor victoria registrada en la historia del torneo fue el 26-0 de Preston North End sobre Hyde en 1887, un resultado que sigue en los libros como el margen más amplio jamás visto en una ronda oficial de la FA Cup.

En contexto de clubes grandes, el Manchester City ya tiene antecedentes de triunfos apabullantes en la competición:

10-1 contra Swindon Town en 1930, la mayor victoria del City en la FA Cup.

9-0 contra Gateshead en 1933.

11-4 frente a Crystal Palace en 1926.

En finales, el mayor margen sigue siendo 6-0, logrado por Bury sobre Derby County en 1903 y empatado por el propio Manchester City contra Watford en 2019.