Manchester City sufre vergonzosa derrota contra equipo noruego

El Manchester City protagonizó una de las mayores sorpresas de la UEFA Champions League al caer 3-1 ante el Bodo/Glimt en Noruega , en una noche para el olvido para el equipo de Pep Guardiola .

El conjunto inglés llegó al partido golpeado anímicamente tras su reciente derrota 2-0 frente al Manchester United, y volvió a mostrar serios problemas tanto en ataque como en defensa.

Un City sin ideas y vulnerable en transición

Guardiola y sus jugadores se toparon con un Bodo/Glimt ordenado en defensa, que supo replegar líneas y castigar cada error cuando tuvo espacio para atacar. El City fue previsible con balón y quedó expuesto cuando el equipo noruego aceleró con varios hombres al frente.

El dominio táctico de los locales se reflejó rápidamente en el marcador.

Kasper Høgh castiga los errores defensivos

El delantero Kasper Høgh fue la gran figura del primer tiempo al marcar dos goles antes del descanso, ambos producto de graves desajustes defensivos del City, que se marchó al vestuario con un 2-0 en contra y sin respuestas.

Golazo de Hauge y sentencia parcial

En la segunda mitad, Jens Petter Hauge amplió la ventaja con un disparo espectacular al ángulo, tras aprovechar otra pérdida de balón en el mediocampo. El tanto dejó en evidencia la fragilidad del City ante la presión y la transición rápida del rival.

Noche negra para Rodri

Uno de los señalados del partido fue Rodri, quien tuvo una actuación muy por debajo de su nivel habitual. El mediocampista perdió el balón en la acción previa al tercer gol y fue superado con facilidad por Hauge.

Pocos minutos después, el español fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas, dejando a su equipo con diez jugadores y sin posibilidad de reacción.

Gol insuficiente de Rayan Cherki

El City logró descontar gracias a Rayan Cherki, pero el tanto solo maquilló el resultado en un encuentro que estuvo claramente controlado por el conjunto noruego.

Golpe europeo para Guardiola

La derrota supone un duro revés en la campaña europea del Manchester City y aumenta las dudas sobre su rendimiento lejos de casa, especialmente ante rivales bien organizados defensivamente y agresivos en ataque.

Bodo/Glimt, por su parte, firmó una victoria histórica que refuerza su condición de equipo competitivo en el escenario continental y deja una de las grandes sorpresas de la actual edición de la Champions League.